Se vende la casa del Che en Rosario: cada vez vale menos pero no la compra nadie

Se vende la casa donde nació Ernesto Guevara, en Rosario, pero no encuentra compradores. Se trata de la vivienda de sus padres, Ernesto Guevara Lynch y Celia De la Serna Llosa, de estilo francesa ubicada en la calle Entre Ríos al 480, ubicada a metros de la peatonal, cerca de la zona bancaria y del Monumento Nacional a la Bandera.

Esa fue la finca en la que "Ernestito" pasó los primeros años de su vida, la misma que se en encuentra actualmente en buen estado y perfectamente habitable, pero que sus dueños, que la compraron en 2002,no logran conseguir comprador.

Se trata de un sitio que para muchos en “histórico” y que el año pasado se vendía a 400.000 dólares. Pero como nadie apareció con el dinero, la inmobiliaria dejó de ofrecerla, por lo que tuvieron que salir a la caza de nuevos intermediarios. Como ninguna aceptó venderla a esa valor, una de las firmas la tomó con una condición: bajarla a 250.000 dólares.

Lo cierto es que pese a ponerle un precio muy por debajo de lo que pretendían sus dueños, tampoco aparecen interesados. Incluso el Colegio de Corredores de Rosario dijo que “si bien el valor internacional de este inmueble inicialmente era más elevado, nuestra plaza sintió los efectos de la recesión, inflación, alza del dólar billete, y la pandemia, un combo que impactó para que el descenso de los valores sea muy pronunciado tanto en Rosario como en otros puntos del país. Igual estamos atentos con la posibilidad de poder conversar ante una oferta concreta”.

Cabe resaltar que el empresario español Manuel De la Rica y el publicista argentino Francisco Farrugia, que no viven en Argentina, fueron quienes compraron la casa hace dos décadas y ahora no pueden venderla. Ambos habían creado la “Fundación Che Guevara”, dedicada a “actividades solidarias” y a la difusión de la vida del guerrillero. Quizás una idea que surgió para poner en valor la propiedad, cosa que no sucedió.