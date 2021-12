Soda Stereo: a 30 años del emblemático concierto en la 9 de Julio

Se vienen los 30 años del histórico y emblemático concierto de Soda Stereo en la Avenida de Julio.

Aquel 14 de diciembre de 1991 mas de 300.000 personas deliraron bajo el ritmo de uno de los grupos que dejara una huella en la ruta del rock nacional.

La escena fue épica. Gustavo Cerati y los suyos transitaban sin dudas uno de los momentos de mayor esplendor. Había pasado Canción Animal, y la consagración en américa latina era tangible, no sólo desde los records de ventas, sino también desde la convocatoria absoluta.

Sola basta recordar la emoción canalizada en el valor de las palabras que expresara en su momento Gustavo, el líder de Soda: "Lo que pasó ahí, fue tan grande, tan emocionante que diría que mas allá de cualquier especulación previa, mas allá de lo que suponíamos que iba a ser groso, hasta que no lo vimos, no lo supimos. Esto ya me sobrepasó totalmente. Por momentos no sabía que hacer con todo lo que sentía. Era mucho mas que música. Vi a gente colgada de carteles que estaban a mucha distancia, asomando en los edificios y todavía vi mas gente mas allá de mi horizonte. Eso nunca me había ocurrido. La cantidad de personas fue increíble. Juro que una situación así me desborda, me supera totalmente, y en ese momento me resulta muy difícil expresar emoción. Por eso grite Socorro, los amo...!!! Fue una cosa tremenda y me resulta muy difícil describirla".

Recordemos que por estos días Charly Alberti y Zeta Bosio, los miembros vivos de Soda, confirmaron la reprogramación de los shows de Buenos Aires "Gracias Totales" suspendidos en su momento por la pandemia de coronavirus. Las citas serán el 18 y 19 de diciembre, en el Campo Argentino de Polo.