Murió Daniela "Chili" Fernández, ex participante de "El Gran Premio de la Cocina"

Daniela ‘Chili’ Fernández murió este domingo. Según trascendió transitaba una enfermedad. Había participado de la primera y octava temporada de El gran premio de la cocina (eltrece).

Barbara Castellano, coordinadora de producción de ese ciclo, entre otros, la recordó con un sentido posteo. “Soñadora, compañera, humilde y de buena madera. Iluminá el ciclo con tu alegría. Te recordaremos siempre”, escribió junto a una foto blanco y negro.

Por su parte, la ex cocinera de "Flor de Equipo" y también ex participante del ciclo de El Trece, Karina Gao, expresó su tristeza tras asistir al funeral de la joven: "Mi día terminó muy triste yendo al velorio de mi ex compañera del programa GP Cocina Daniela. 34 años, buena chica, laburadora, buena compañera... realmente nada tiene sentido".

Y cerró con un desconsolado mensaje de reflexión sobre la detección temprana de enfermedades: "Abracen a sus seres queridos todo lo que puedan. Y si tienen alguna molestia de cuerpo, vayan al médico. No esperes. No te demores".