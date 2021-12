Recibida y bronca en la Escuela Vucetich: familiares de cadetes denunciaron que no los dejaron ingresar a la ceremonia

Alrededor de 3 mil cadetes se recibieron este lunes en la escuela de policías Juan Vucetich en el marco de una ceremonia que generó polémica ya que, según denuncian padres de los futuros agentes bonaerenses, no los dejaron ingresar al predio ubicado en cercanías del Camino Centenario. "Estamos indignados porque la semana pasada se realizó un acto repleto de gente en Plaza de Mayo y este fin de semana hubo shows multitudinarios en el Estadio Único y en Atenas, a donde acudió el Gobernador. Pero nosotros no pudimos ver a nuestros hijos recibirse de policías", sostuvieron.

Al respecto, comentaron que "en un principio se hablaba de que nos iban a dejar ingresar aunque sea a dos familiares. Pero en la semana nos notificaron que no íbamos a poder entrar. Esto se dio luego del acto en Plaza de Mayo. Encima este fin de semana hubo recitales masivos en La Plata. Es por eso que consultamos sobre qué posibilidad había de que ingrese por lo menos un padre, y nos dijeron que con el tema de prevención y con la pandemia no se iba a poder acceder".

En medio de la bronca, los progenitores de los cadetes decidieron concurrir ayer a la puerta de la Escuela Vucetich y esperar a la vera del Camino Centenario a que sus hijos salieran ya recibidos de policía para reencontrarse con ellos y saludarlos.

"En el momento del 'rompan filas' lo hicimos con bocinazos. Queríamos estar presente, estar al lado de nuestros hijos. Es una indignación porque no tuvieron empatía con ellos ni con nosotros. Sólo queríamos estar al lado de ellos, el no reconocer el mérito y esfuerzo que han hecho, nos parece injusto, más por lo que pasó en la Plaza y en el Estadio", expresaron.

Para reencontrarse con sus hijos concurrieron antes de las 10 y esperaron en las inmediaciones del predio hasta las 15. "La ceremonia debió haber durado dos horas con al menos dos padres adentro. El predio de la Escuela tiene capacidad para albergar al menos a dos familiares de cada cadete. En 2013 se realizó un acto con 10 mil cadetes", recordó.

En ese sentido exclamaron que "no puede ser que para algunos lugares si se pueda entrar y otros, como en este, caso no". "El año pasado se entendió el protocolo, pero este año no. Los padres no conocen la Escuela Vucetich, no conocemos el lugar donde estudiaron nuestros hijos. Lo único que conocemos es el portón. Es una pena, económicamente fue un esfuerzo para las familias y, por supuesto, el esfuerzo de los chicos estudiando", manifestaron.

"Muchos papas decían que estaban decepcionados con el gobernador por no tener empatías con los padres", protestaron.