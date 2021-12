Crisis en la UCR platense: una concejal desconoce al presidente de su bloque

El radicalismo platense sufre por estas horas un fuerte sacudón político, a raíz de la decisión de una concejal de desconocer al presidente del bloque de Juntos, su correligionario Diego Rovella.

La edil Manuela Forneris, del sector Evolución (cuyo líder a nivel nacional es Martín Lousteau) presentó una carta al presidente del Concejo en la que habla de “pérdida de confianza” hacia Rovella, quien es además titular de la UCR platense.

“Me dirijo a Ud. en mi carácter de miembro del Concejo Deliberante representando al partido político UCR, a efectos de comunicarle con profunda desazón, la decisión de no otorgar consentimiento a que el Sr. Diego Rovella sea electo presidente del bloque político “Juntos”, señala la primera carta de la misiva que dirigió a Darío Ganduglia.

En la carta habla de “pérdida de confianza política en el correligionario para llevar adelante tan alta responsabilidad que, por acuerdo político, debía recaer en un miembro de la UCR”. No obstante, Forneris subrayó que no romperá el bloque oficialista. “Esta contingencia -que espero encuentre una pronta solución- no impide que ratifique mi pertenencia al bloque Juntos”, acotó.

Rovella llegó a la presidencia del bloque producto de un acuerdo con el resto de las líneas internas de su partido. Según ese cierre, Evolución iba a tener un lugar en el Ejecutivo municipal, pero ese desembarco aún no se concretó. Evolución responsabiliza por esa situación a Rovella.

Ese habría sido el motivo central del conflicto. “Ese acuerdo se rompió, de ahí la carta de Forneris”, dicen en Evolución. Por eso, la concejal retiró su respaldo a su correligionario y presidente del bloque.