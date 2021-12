HOY

MÚSICA

No Te Va Gustar.- Hoy a las 21 en el Estadio Único, 25 y 32, los uruguayos con corazón argentino presentan en La Plata su nuevo disco, “Luz”, y repasarán todos sus clásicos. Tendrán la presencia de Leandro Lopatin como invitado.

LA PLATA!! Ya tenemos todas las energías recargadas! ⚡️ Nos vemos este sábado!!!🤘Entradas por @ticketekar pic.twitter.com/EvWIUdeIDq — No Te Va Gustar (@ntvgoficial) December 16, 2021

“My Favorite Songs”.- Hoy a las 20.30 en los jardines del Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464. Auspiciado por la asociación Lumen Artis, concierto de famosas canciones de comedias musicales y películas -desde “Somewhere Over the Rainbow” hasta “No llores por mi Argentina”- con la actuación de los cantantes Lidice Robinson, Eduardo Bosio. Eduviges Picone en piano y dirección musical. No se suspende por mal tiempo. Informes: www.lumenartis.org

Gala lírica.- Hoy a las 20 en el sector de la plaza seca del Teatro Argentino, 51 y 9, en el marco del cierre de temporada, la orquesta estable ofrecerá un concierto con fragmentos de algunos de los títulos más famosos del repertorio operístico. La dirección musical le corresponderá a Carlos Vieu y el programa incluirá oberturas, arias, dúos, cuartetos y sextetos de las óperas “La italiana en Argel” y “El barbero de Sevilla”, de Rossini; “Carmen” de Bizet; “L´elisir d´amore” y “Lucia di Lammermoor” de Donizetti; “Il trovatore”, “La traviata” y “Rigoletto” de Verdi; “Las bodas de Fígaro” de Mozart; “Lakme” de Delibes; “Norma” de Bellini; y “La Boheme”, “Tosca” y “Turandot” de Puccini. Se entregará el remanente de tickets -si es que queda- quince minutos antes de la función.

Puebla + Barbarita Palacios.- Hoy a las 21 en C’est La Vie, 55 entre 17 y 18.

Musiqueritos de City Bell.- Hoy a las 16 en la Casa del Niño de la República de los Niños, Camino Belgrano y 505 se ofrecerá el concierto de fin de año del grupo dirigido por Laura Vaamonde.

Lara Fichera y Ricardo Ibarlín.- Hoy a las 20 en Depuramadre, diagonal 93 y 13B, City Bell. Presentan un show de textos, música y canciones de autores americanos y europeos que recrean emotivos momentos del devenir humano, en distintas situaciones de placer, juegos y relaciones, de la mano de autores como César Vallejo, Prévert y Dylan Thomas y Rodolfo Edwards, entre otros.

Cierre talleres de payadores.- Hoy a las 14 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, con la participación de los asistentes de los Talleres de Payadores de La Plata, Quilmes, Brandsen, Almirante Brown, Dolores, San Vicente, que coordina Emanuel Gaboto.

Paquita la del bandoneón.- Hoy a las 21 en el Teatro La Lechuza, 58 entre 10 y 11, con Elke Aymonino en voz y actuación y en guitarra Jonathan Guete.Espectáculo basado en la vida de Paquita Bernardo, la primera bandoneonista argentina.

Ricardo Parisi.- Hoy a las 21 en La Vermucería, 16 y 65, show de melódicos y bailables.

TEATRO

El lenguaje de la risa.- Hoy a las 18 en La Nonna, 3 esquina 47, a cargo de alumnos de teatro de La Nonna. Clase abierta de fin de año.

Anónimas de la tiza.- Hoy a las 21 en La Nonna, 3 esquina 47, a cargo de alumnos de teatro de La Nonna. Clase abierta de fin de año.

La decimosegunda noche.- Hoy a las 22 en el sector de la plaza seca del Teatro Argentino, 51 y 9, el TACEC pondrá en escena esta adaptación libre de “Noche de reyes” de Shakespeare realizada por Claudia Billourou y Alfredo Calvelo. Se entregará el remanente de tickets -si es que queda- quince minutos antes de la función.

NTVG vuelve al Estadio Único: esta noche, la banda uruguaya se reencuentra con sus fans locales

MAÑANA

MÚSICA

Deleite de lágrimas.- Mañana a las 19 en la Iglesia Metodista de La Plata, diag. 74 entre 3 y 4. Concierto a la gorra con música de John Dowland interpretada por Silvina Sadoly, Sebastián Strauchler y Belén Caprara.

Swing Solidario con banda en vivo.- Mañana desde las 18.30 en Meridiano V, 17 y 71, se suma a las clases de swing, baile y música en vivo un pedido solidario a beneficio de la Cooperadora del Hospital de Niños de La Plata a nombre de quien se recibirán donaciones de juguetes, ropa y golosinas.

Hugo Navarro.- Mañana a las 20.30 en Fango, 17 esquina 51. Entrada libre y gratuita.

TEATRO

Spray.- Mañana a las 17 en La Nonna, 3 esquina 47, a cargo de alumnos de Comedia Musical de La Nonna. Clase abierta de fin de año.

Secretos de familia.- Mañana a las 21 en La Nonna, 3 esquina 47, a cargo de alumnos de teatro de La Nonna. Clase abierta de fin de año.

La decimosegunda noche.- Mañana a las 21 en el sector de la plaza seca del Teatro Argentino, 51 y 9, el TACEC pondrá en escena esta adaptación libre de “Noche de reyes” de Shakespeare realizada por Claudia Billourou y Alfredo Calvelo. La adaptación es de Claudia Billourou y Alfredo Calvelo, la puesta en escena corresponde a Billourou y la composición sonora a Calvelo. Se entregará el remanente de tickets -si es que queda- quince minutos antes de la función.

EXPOSICIONES

Réfléchir.- Mañana a las 18 en 6 Nº 1310 se podrá visitar esta muestra fotográfica de Aixa Jaques.

EVENTOS

Cultura, arte y alimentos en el Pereyra.- Mañana desde las 11 en el casco de la Estancia Santa Elena del Parque Pereyra Iraola se desarrollará la segunda edición de este evento que incluye actividades para toda la familia, mercados artesanales, intervenciones y música. Además se exhibirán obras del patrimonio del Museo Pettoruti.

Clara de Benedetti

LUNES

MÚSICA

Concierto de Navidad en la Catedral.- El lunes a las 19 en la Catedral, 14 entre 51 y 53, concierto a cargo del Coro de la Universidad Nacional de Lanús, Orquesta Sinfónica de la Policía Federal Argentina y Coro Polifónico de la Fundación Catedral. Entrada: colaboración voluntaria.

Obra de Rafael Salvador que se presentará en el marco de la muestra “Overoles del arte” que se inaugura en el Mumart

MARTES

LITERARIAS

Lo inesperado, de Clara de Benedetti.- El martes a las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, Santiago Kovadloff presentará la novela de Clara Benedetti, “Lo inesperado”. Antes de la presentación, habrá un momento musical a cargo de la pianista María Clara Cosentino. Entrada libre.

EXPOSICIONES

Overoles del arte.- El martes a las 19 en el Museo Municipal de Arte, 7 y 49, quedará inaugurada esta muestra, una iniciativa del colectivo Overol, un grupo de artistas platenses que desarrollan diferentes disciplinas y lenguajes y que se conectan con el fin de presentar hechos artísticos de manera conjunta, desde la mixtura de estilos, tanto en la producción de obra particular como en su futura exposición grupal. Intervienen los artistas: Marina Afione, Fernando Evangelista, Mariana Gherzi, Salomé Hernaiz, Vanina Ingribelli, Nicolás Miramont, Lucas Monticelli, Alejandra Pistorio, Manuel Sadoski, Manuel Sahuet, Rafael Salvador, Lautaro Siro, Santo Uno, Micaela Vallejos y Sol Vicente. La inauguración contará con la música de la artista platense Lucía Giles.

“Dos notas de amor”

MIÉRCOLES

MÚSICA

Diego Fiamingo.- El miércoles a las 19.30 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 11 y 12, concierto a cargo del pianista y compositor.

Show de canto benéfico.- El miércoles a las 9 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, el grupo de cantantes comandado por Alejandro Hasan Causa realizará su tradicional evento de canto benéfico para los niños internados en el Hospital Sor María Ludovica. Se recibirán juguetes.

Matías Alba y Andrés Ferreyra “el chofer del Oeste” presentan “Dos notas de amor”.- El miércoles a las 21 en El Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, Andrés Ferreyra -que se hizo conocido por cantar baladas mientras trabaja como chofer de la línea Oeste- y el cantante de Berisso Matías Alba presentan su show con canciones románticas.