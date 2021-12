“Yo le tenía miedo”, dijo una ex panelista de Laje y otro habló de “maltrato permanente”

Después del llanto, las palabras esquivas y las miradas incómodas de María Belén Ludueña al hablar sobre su salida de los programas que conduce Antonio Laje para América y A24, fueron otras mujeres las que apuntaron contra el periodista, sobre todo, después de que Ángel de Brito le pusiera palabras a algo que, al parecer, ninguna se animaba a denunciar: “maltrato laboral”.

La periodista Maite Pistiner, que supo formar parte de “BDA”, fue consultada por sus seguidores de Instagram por el escándalo entre Ludueña y Laje.

“Es difícil hablar de estos temas porque hay muchas cosas que en los medios no se dicen y se saben. No se dicen porque el que las dice después se queda sin trabajo, es así”, dijo Pistiner, y sorprendió al asegurar qué sentía sobre Laje: “Yo le tenía miedo, un poco de miedo le tenía”.

Tras su testimonio, habló Fiorella Vitello, la nutricionista que fue parte del envío hasta el año pasado, cuando la invitaron a quedarse en su casa por la pandemia y, dice, nunca más la llamaron para reincorporarse.

En diálogo con “Por si las moscas”, contó su experiencia. “Lo que me pasó a mí es que no me di cuenta cómo había empezado a naturalizar ciertas conductas de violencia. Eso es muy importante para tener en cuenta”, sostuvo y remarcó que “cuando hay una situación de violencia laboral no es de una persona sola”.

“Después el maltrato en la cucaracha de manera permanente. Por ejemplo, que me digan ‘estás horrible’ antes de salir al aire. En el instante antes te dicen eso. Yo me pagaba la ropa de manera personal con mucho esfuerzo. Cosas muy brutas, muy fuertes. He escuchado que le digan a otros ‘estás obeso, salí del aire’”, relató la ex “BDA”.

“Capaz uno piensa que es la persona que está delante de cámara, pero no podría hacerlo si no hubiese todo una estructura atrás”, señaló Vitelli que actualmente trabaja en El Nueve y FM Metro 95.1.