VIDEO. Emoción pura: un guardavidas platense contó cómo salvó a una ballena varada en Pinamar

Una ballena se encalló esta madrugada en aguas de Pinamar y en un momento en el que el peligro le acechaba quiso la suerte que a pocos metros de distancia, en una casa rodante estacionada casi al pie del mar, vive Oscar "Rocco" Coretti, un guardavidas platenses de amplia experiencia que junto a su amigo y colega Gustavo Ehlke se alertaron de su presencia y procedieron a salvarla. "Es el día más feliz de mi vida, porque sabemos que estos casos tienen un final triste y esta vez pudimos revertir eso y hacer que sea un final feliz", le dijo Rocco a EL DIA. Él estaba sumamente emocionado.

Con el recuerdo a fresco por lo ocurrido apenas unas horas antes, contó: "Yo vivo aquí en el balneario, me levanto a las 5.30. Y el sereno me dice mirá que linda ballena. Pero estaba varada. Por suerte la vio. Nos dimos cuenta que se estaba alimentando y una ola la empujó en bajante".

Rocco recordó que en ese momento lo llamó a su amigo guardavidas y le dijo: "'Boludo, buscá ayuda que se nos va a morir". Luego se comunicó con una ONG de Pinamar. "Ahí, por suerte, trabaja una amiga, eran los únicos que podían ayudarnos a rescatarla. Salvo Mundo Marino, pero hasta que vinieran desde San Clemente posiblemente el final hubiese sido otro", dijo.

Sobre las tareas que llevaron a cabo y que se extendieron durante varios minutos, sostuvo: "Mi amiga me dijo que controlemos bien, que no se dé vueltas y que esté siempre con el orificio hacia arriba. Así que nos metimos al mar, imposible moverla. No la tocamos en ningún momento".

También comentó que la ballena "hacía un sonido, como que lloraba, para comunicarse". Y se sorprendió aún más por el contacto y el entendimiento que entablaron con el cetáceo. "Nosotros hace años que estamos acá y conocemos bien. Ella solita entendió que tenía que ir a donde estaba la canaleta, fue como cuando arreas una oveja o una vaca. Así que la llevamos hasta la canaleta que tiene unos 2 metros de profundidad y allí pudo flotar".

"Nosotros le hablamos y la ballena entendía. Nosotros le decíamos vení mas acá, mas allá, hacé fuerza, y ella cumplía con todo", comentó Rocco.

Y prosiguió: "En la canaleta ella intentó salir y quedó varada otra vez. Luego, golpeando el agua, encaró otra vez hacia la canaleta. Y después, sí, con un par de coletazos ella solita esperó la ola y por fin agarró mar adentro".

En la profundidad del mar se reencontró con otras tres ballenas que estaban más alejadas. Aunque el momento más emotivo llegó después: "A los 20 minutos ella volvió y estuvo frente a nosotros por aproximadamente una hora, yendo y viniendo. Por nuestra parte con mi amigo estamos más que felices de haberle salvado la vida", expresó.

Rocco lleva 42 años como guardavidas, siempre en Pinamar. Su amigo, 20. Viaja en la temporada de verano y luego regresa a La Plata para trabajar en reparación de artefactos de gas de una conocida marca. Tras el momento vivido esta madrugada, expresó: "Los dos vimos el final triste de esto, porque ya pasó, y esta vez es un final feliz, es mi día más feliz, junto con mi compañero".