VIDEO. Marta Cohen, mano a mano con EL DIA: "Hay que aplicarle la tercera dosis a todo el mundo"

La médica pediatra patóloga Marta Cohen visitó La Plata y dialogó mano a mano con EL DIA sobre la situación del coronavirus en nuestra ciudad y el mundo, haciendo particular hincapié en la variante ómicron que ha disparado casos en unos 200 países. Según consideró la especialista formada en la UNLP e integrante del Hospital de Sheffield, en el Reino Unido, debido a la contagiosidad de ómicron es importante "que todo el mundo reciba la tercera dosis".

Para Cohen, "esta variante es culpa nuestra, es culpa de la humanidad. Se vacunó el mundo que tenía plata, y el mundo que no tenía, no se vacunó". "Lamentablemente las ambiciones del programa Covax y la organización Gavi, que era vacunar a todos de forma equitativa, los países ricos pagando y los pobres regalado, no se pudo cumplir", analizó.

Acerca de la aparición de esta variante dijo que "surge porque una persona adulta o vulnerable, con un sistema inmunológico débil, se enfermó en alguna parte de África Subsahariana. Primero se pensó en Bostwana y luego se sugirió Nigeria". La médica bonaerense estimó que a raíz de "la carga viral alta, las multiplicaciones del virus y muchas mutaciones surge esta variante". Describió además que "es de tres a seis veces más contagiosa que la variante delta, pero que podría ser menos letal".

Con menor agresividad que la delta, explicó sobre ómicron que "se estima un 40 por ciento menos de asistencia a los servicios de hospitales y un 70 por ciento menos de internaciones".

A partir de su experiencia y a modo de ejemplo, señaló que actualmente "en el Reino Unido tenemos unos 120 mil casos diarios y las muertes se mantienen entre 110 y 140 casos, que son cantidades bajas. Internaciones en terapia intensiva unas 797 personas. El 80 por ciento no tiene el esquema de vacunación completo, ninguna o primera dosis".

Y agregó que "en el Reino Unido hay unas 1000 ó 1100 internaciones diarias. Pero se esperan 3000. Y se espera también unas 50000 personas de salud afectadas. Por lo tanto, enero es un mes en el que estamos a la expectativa. El modelo matemático predice esto y se esperan 76 mil fallecimientos entre enero y abril. Para contrarrestar esto el gobierno está dando la tercera dosis. Se vacunan unas 96 mil personas a diario. Hay 36 millones de personas adultas con tercera dosis".

Para combatir la contagiosidad del virus, deslizó: "Primero hay que cuidarse: usar barbijo y mantener la distancia social porque es mucho más contagiosa. Segundo, las vacunas son menos eficientes, entonces hay que dar la tercera dosis a los tres meses. Tenemos menos chances de morir aunque nos podemos contagiar. Por eso hay que darle la tercera dosis a todo el mundo".

En cuanto a la eficiencia de las vacunas en este momento, detalló que "hay vacunas como la Sputnik V que no tienen tercera dosis. La vacuna Sinopharm tampoco es tan eficaz para tercera dosis. Lo que ha mostrado ser más eficaz para tercera dosis es Moderna, Pfizer y Oxford AstraZéneca, en ese orden.

"Argentina tiene la suerte de estar en verano, pero no tiene que relajarse"

En relación a los rebrotes que se presentan en Europa, Marta Cohen expresó que "Argentina tiene la suerte de que estamos en verano, pero no tiene que relajarse. Hay mucho virus respiratorio entonces no se sabe si es Covid".

Al respecto, dijo que "en primer lugar, es importante ir a vacunarse y a los tres meses darse la tercera dosis. Segundo, seguir cuidándose. Tercero, el Gobierno debe dar testeos masivos gratuitos".

En tal sentido, Cohen remarcó también que "la PCR con seis horas de cola no sirve, porque el que está con un resfrío se va a contagiar el Covid en la cola. Entonces debería ir a la farmacia, al hospital o entregarse por correo como pasa en el Reino Unido. Son siete test".

Y agregó: "Si usted tiene las tres dosis y se aisla por considerarse positivo, no sirve. Lo que se necesita es data absoluta. Entonces hay que dar los testeos gratuitos y que cada persona se controle cada siete días".

"En Argentina se actuó antes de lo necesario"

Al ser consultada sobre las medidas adoptadas en el país el año pasado durante los primeros meses de pandemia, sostuvo que "en Argentina se actuó rápido, demasiado rápido. Se hizo cuarentena estricta antes de lo necesario. Los casos llegaron acá en invierno, y en junio la gente ya estaba harta".

Además señaló que "hubo un cierre de escuela prolongado que afecta los chicos más pobres. Y se apostó a una vacuna que nunca fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que tenía problemas de producción y por eso no la aceptaron. Era necesaria pero no la más correcta".

En cuanto a la situación a nivel país, expresó que "con ómicron todo va a depender de los argentinos. Tenemos tres meses de acá al otoño para aminorar todo eso. Mi idea es que si uno tiene la data exacta de cuántos casos hay, en qué ciudad o provincia, podemos tomar decisiones a nivel regional".

Ante este contexto previó que "el mundo no va a ir a cuarentenas de 1 año por salud mental, porque se necesita trabajar y porque los Estados están quebrados. Es posible que si hay un gran número de casos en una ciudad, se podría tomar restricciones".

Salida desigual hacia 2023: "Ómicron es culpa nuestra"

"Omicron es culpa nuestra. Si tenemos la cuarta dosis de la vacuna para marzo y se distribuye equitativamente, para los países que no pueden pagarlo y que si pueden pagarlo, posiblemente podamos terminar con el pico de la pandemia. Creo que vamos a ir saliendo de maneras desiguales", dijo Marta Cohen.

Según estima, "los países que cumplan mejor los tres pilares para combatir la pandemia, que son responsabilidad individual, testeos masivos y vacunación masiva, van a terminar antes".

A su vez, criticó que "los países más ricos fueron tan ciegos que no se dieron cuenta que no vacunando a África ellos no se iba a afectar. En el 2022 vamos a ver una significante mejoría y creo que para el 2023 estaríamos liberándonos de la pandemia".

La patóloga prevé que "el virus quedará endémico, entonces nos tendremos que vacunar ciertos grupos, como pasa con la vacuna de la gripe". "Si el mundo hubiese sido inteligente estaríamos en una mejor situación. Pero lo importante es que hayamos aprendido", reflexionó.