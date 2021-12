A horas del brindis, sin agua ni luz y con 32º de temperatura

Sin luz o sin agua y con 32º de temperatura. Así están viviendo algunos vecinos de La Plata las horas previas de la llegada del Año Nuevo.

En 11 y 45 están sin suministro eléctrico desde las 2:30hs. de la madrugada y están muy cerca de quedarse sin agua. "Es algo reincidente desde hace 10 días, pero lo de hoy superó los límites", afirmó Elvio, quien se comunicó con el diario para contar que por ser una zona de varios edificios los afectados son muchos, en especial "gente grande que no tiene cómo bajar y no tenemos cómo sacarlos". Es el mismo malestar de Adelaida, de 15 y 42, quien dijo estar "harta de los cortes", mientras que en 30 y 63 continuaban esta tarde sin luz y no sabían cuándo podían llegar a restablecerles el suministro.

Desde Edelap informaron a EL DIA que "en la zona hay personal trabajando en restituir durante la tarde", y que el inconveniente se debió a "una salida de servicio de un cable subterráneo, por ello debió hacerse tareas de zanjeo". En ese sentido aseguraron este mediodía que "se colocó un grupo electrógeno y los vecinos ya tienen servicio".

En tanto, en 90 y 153 ya acumulan más de 24 horas sin electricidad y a pesar de haber hecho varios reclamos "ninguna respuesta hasta ahora". "Toda la comida de Fin de Año a la basura", se lamentó con bronca Martín Braunstein. "Hace 3 días que cortan la luz cada 3 horas, nos toman el pelo", se quejó Mónica Balcedo, del Barrio El Mondongo, quien además dijo que "vamos a juntarnos y cortar el boulevard 84 y 66".

Y están los que con esta ola de calor el padecimiento pasa por la falta de agua, como en el Barrio Obras Sanitarias, donde aseguran están sin agua desde hace 20 días y desde ABSA "no brindan ninguna respuesta".

"Es un barrio que alberga a muchísimas familias ya que es un predio con 25 monoblocks en 4 manzanas. La estamos pasando muy mal sinceramente", aseguró Pedro.

En 143 y 68 es el "segundo día sin una gota de agua. Ayer nos mandaron un camión para juntar agua en botellas. Necesitamos nos llenen los tanques que ya están vacíos, no tenemos agua ni para ir al baño, estamos desesperados. Hace dos meses que nos cortan el agua todos los días, pero ahora no hay desde hace dos días".

También sufrían la falta de agua en la zona de 4 y 519, 13 y 524 y en 21 y 490, Gonnet, donde "hace días que tenemos problemas con el agua. Algún día no hay, otros días no tiene la suficiente presión para subir al tanque. La compañía no hace obras y los dúplex y departamentos se multiplican por la zona. Hemos llamado a Absa y todo sigue igual", señaló Cecilia.

En 39 y 21 "desde hace una semana estamos con baja presión en la cañería de ABSA que no permite llenar los tanques del edificio donde vivo. Ni siquiera hay presión a la noche", explicó Carlos, mientras que Yamila, de 136 y 34, contó que "acá no hay agua desde hace una semana y te dicen que están arreglando. Eso es mentira, todos los años pasa exactamente lo mismo. Por lo menos tendrían que traer bidones y repartirlos entre todos a los que nos falta el agua. Todos los años en verano es lo mismo, ya estamos podridos de esto".