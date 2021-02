Pepe Soriano: “Era momento de ocuparse de la gente grande”

Aunque mira a su alrededor y ve colegas que hace tiempo están alejados de la actuación, esa no es una opción para el gran actor Pepe Soriano, quien, a los 91 años, celebra seguir teniendo “chispazos de ganas y creatividad” en una carrera que ya lleva siete décadas y sigue contando.

“Nocturna”, por caso, el thriller psicológico escrito y dirigido por Gonzalo Calzada que protagoniza, es lo que más lo entusiasma hoy en día pero, inquieto, sigue proyectando, convencido de que los proyectos son la zanahoria detrás de la que todos deberíamos correr para mantenernos vivos, tengamos los años que tengamos.

Así, por estos días, se entretiene en su casa preparando el unipersonal que lo devolverá a su lugar en el mundo, el teatro, para hablar de lo que “tengo ganas de hablar”; mientras termina de definir el protagónico de otra película que lo tendrá filmando en España en 2022.

En “Nocturna”, la película que marcó su regreso al cine tras una década, Soriano está acompañado por Marilú Marini, Lautaro Delgado Tymruk, Desirée Salgueiro y Nicolás Scarpino, y se pone en la piel de Ulises, un hombre casi centenario que, en medio de una noche extraña, conversa con los fantasmas de su pasado y repasa las cuentas pendientes con la vida.

En diálogo con EL DIA, el popular intérprete se refirió a los desafíos que afrontó con esta nueva aventura actoral que reflexiona sobre la soledad y las relaciones humanas más íntimas en la vejez, una etapa poco retratada en la gran pantalla.

-¿Cómo estás, Pepe?

-Bien, muy bien. Un poco más viejo nada más (risas).

-Como todos. Todos los días estamos un día más viejos.

-No hay forma de esquivarle a esto, es como la pandemia, ¿no?

-Sí. Hay que hacerle frente desde la actividad, como es tu caso. En pantalla se ve un trabajo fantástico, de mucha entrega física y emocional. ¿Cómo viviste la experiencia de “Nocturna”?

-Fue muchísimo, muchísimo trabajo. Hay un punto en el que me enfermé porque vos pensá que esto que viste implicó entre 8 y 12 horas de filmación por día. Y, además, sin respiro porque, bueno, el personaje está de principio al final. Y repitiendo situaciones muy densas que producen mucho desgaste interno, también es cierto, porque hay que tenerlo en cuenta. El resultado es esto que vos decís, algo que me alegra enormemente.

-Celebré el hecho de haber visto una película que esté protagonizada por adultos mayores, haciendo de adultos mayores, y tocando temas propios; algo que no se ve mucho últimamente.

-No es que no se vio mucho en los últimos años, sino que ¡no se vio nada! Hemos hecho un cine, en general, de gente joven y linda, lo cual me parece bien pero hubo que llegar a un momento de ocuparse de la gente grande, ¿no?

-¿El papel, la historia, el proyecto en general? ¿Qué fue lo que te llevó a embarcarte en esta aventura?

-Yo ya venía de una frustración que fue una película que se hizo en España que, felizmente, la hizo alguien que yo quiero mucho, por suerte para mí, para no sentirme mal, que fue Miguel Ángel Solá. Pero, en realidad, “El último traje”, era para un personaje realmente mayor, no para un actor maquillado. Y entonces el director me llamó a mí pero los españoles dijeron “no, porque tiene que viajar y es un hombre grande”. Bueno, está bien, y no la hice. Y de alguna manera vino el desquite con esta película. Lo cual a mí me hace muy feliz como actor porque, además de la historia, que le pertenece básicamente al director, que es el creador, uno como actor, después de una vida de estar trabajando, que todavía tenga chispazos de ganas y de creatividad, es una cosa interesante. Y a mí me hace mucho bien a la edad que tengo porque hay muchos actores que ya abandonan y dejan. Pero yo todavía siento ganas de hacer.

-Con esta peli regresaste al cine después de una década, aunque seguiste activo haciendo teatro.

-He hecho mucho teatro, básicamente, porque además es una de las cosas que yo creo, como hecho absolutamente singular, dándole a los medios mecánicos el valor que tiene el cine y la televisión, pero donde el oficio intrínseco del actor se manifiesta es en el teatro. El teatro no tiene cortes, no tiene repetición. El teatro empieza y termina con la historia. Y forma la identidad con el espectador y la resuelve al final y ya está. Es memoria nada más. El cine queda como un registro maravilloso para las generaciones que siguen, evidentemente, como nos ha pasado a nosotros. La esencia misma de la interpretación está en el teatro porque si vos repasás, en el mundo creativo del teatro los nombres que se imponen son muy importantes. Y los nombres del cine... hay gente que nunca hizo nada de teatro porque no podría hacer nada.

-Pero, ¿te entusiasmó regresar al cine?

-Si. Estoy muy contento. Pero me dio mucho trabajo tanto desde lo creativo porque seguir la línea del personaje, para no traicionarlo, y además físicamente darle respuesta, no ha sido fácil. Yo me acuerdo que no quedaron todas las escenas en la película pero yo subía escaleras y bajaba escaleras. Hubo días en los que estaba enfermo de tanto subir y bajar las escaleras. Porque este tipo no usaba el ascensor. ¡Madre mía! ¡Era terrible!

-Pero valió la pena el esfuerzo. En pantalla se te ve genial.

-Yo tengo muchas ganas de que la gente la vea. Un poco por la película, por el director, que es un tipo de honestidad total, no es un chanta, es un tipo que podés estar de acuerdo o no, te puede gustar más o no, pero tiene una entrega con alma y vida a su laburo. Eso me dio mucha alegría. Además de grandes compañeros como Marilú Marini, Nicolás Scarpino y todos los chicos, con un nivel estupendo.

-¿Te nutre trabajar con nuevas generaciones?

-Sin ninguna duda. Yo hice “El Padre” en teatro hace cinco años, una obra importante, con Carola Reyna y un montón de actores jóvenes alrededor en los que encontré una gran disciplina, una gran entrega. Yo los felicito y me felicito por poder estar con esa gente.

-A pesar de tantos años de carrera, ¿seguís aprendiendo?

-El trabajo es piramidal. Me refiero a que uno empieza a subir, subir y subir pero cuando llegás a un lugar tenés que bajar, bajar y bajar para empezar otra vez. ¿Para qué? Para ver cómo borrar todo lo aprendido. Una de las preocupaciones mías es cómo borrar los tics. Uno va tomando en la vida tics, sea actor o no actor, pero como actor uno está en la obligación de borrarlos para no recuperarlos en un trabajo posterior. Ese es el tema.

-Algo que se da con grandes actores argentinos a los que, en general, vemos haciendo el mismo papel todo el tiempo.

-Las grandes figuras populares que tenemos son actores de un solo personaje. Gente que uno ha amado, o ama, gente que lo que ha hecho lo ha hecho de maravilla. Pero todos los cómicos en general, por ejemplo, son creadores de un solo personaje. Eso no se corresponde con el mundo creativo del teatro sino con el mundo del espectáculo y con las virtudes que eso tiene y con lo que estoy de acuerdo. Pero el mundo creativo del teatro, como punto de referencia si vos querés, puede ser un tipo como Laurence Olivier o Kenneth Branagh, a quien conocí, que es un actor maravilloso, tridimensional. Es un actor de teatro que hace cine. Pero su fuerte es ser actor de teatro.

-“Nocturna” se mueve dentro de un género que podría definirse como un thriller psicológico, algo en lo que nunca habías incursionado.

-Yo venía acostumbrado a un cine más realista, un cine inclusive político, en algunos casos con ribetes ideológicos y de repente me encuentro con un mundo totalmente ajeno. Porque nunca se me dio ni siquiera por ir a ver este tipo de cine. Para poner una distancia, yo no voy a ir a ver una película de zombies o esas películas de ciencia ficción, esos personajes que hacen los chinos que vuelan por el aire, que caen parados, que sacan la katana y hacen las disciplinas marciales; no me llama la atención. Son como las películas de guerra o de cowboy que cuando era chico me fascinaban pero ahora las veo y sé cómo van a terminar.

-Pero no se te ve forzado en la pantalla. ¿Te sentiste a gusto en este género?

-Yo estoy muy orgulloso de mi trabajo porque yo me entregué sin concesiones a lo que tenía que hacer. Yo no discutí lo que este género proponía. Tenía que hacerlo y sino dejarlo. Pero lo hice.

-A nivel personal, ¿qué fibras íntimas te tocó Ulises y su historia?

-Tal vez lo más significativo sobre la memoria emotiva, básicamente. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años, era un chico, y crecí con mis abuelos, que eran generosos y me quisieron. Pero era otra historia: no era mi madre. Cuando en la película hacemos la escena de la madre, tenía un diálogo largo interesante, y yo le dije “mirá, Gonzalo, me parece bárbaro pero es literatura, dejame hablar con sentimiento”. Y creo que la escena quedó con tres frases o cuatro.

“Me entregué sin concesiones. Yo no discutí lo que este género proponía. Tenía que hacerlo y sino dejarlo. Pero lo hice”

-Son unos segundos desgarradores.

-Yo, aprovechando mi situación personal de haber perdido a mi madre y en la película recuperarla, son tres o cuatro frases nada más, “mamá, ¿qué hice mal?”, “mamá, ¿en qué me equivoqué?”, “¡me siento tan solo!”. Un acto de amor maravilloso. Me costó mucho esa escena porque el director se había puesto con intenciones de tenerlo muy bien filmado y hay cosas que yo creo, y las discuto después, salen de primera, con la espontaneidad. Si vos tenés una frase con un sentimiento tan profundo, la primera versión que des, va a ser la versión más auténtica que te salga. Después te van a preguntar diez veces las mismas cosas y vas a tener tiempo de reordenarlas de otra manera. Pero esa primera instancia sale del ombligo, del corazón, de todos lados.

-Sí, se vio así en la película. Me hizo recordar cuando mi abuelo, en la última etapa de su vida, en las noches pedía a los gritos por su mamá. Fue muy emocionante.

-Sí, sí. Yo creo que es una película muy emotiva, porque la emoción fluye por todos lados.

-Ulises, tu personaje, trata de saldar sus deudas pendientes hasta el último momento de su vida. ¿Vos cómo estás en esa materia? ¿Tenés alguna deuda pendiente?

-No. Yo he tenido una vida en la que he laburado mucho, yo he tenido que laburar mucho conmigo. No he tenido a mi madre, por ejemplo. Y me he hecho duramente un poco solo. Con mis padres, mis abuelos. Vos pensá que yo viví con mis abuelos hasta los veintipico de años. Mis abuelos eran italianos analfabetos. Es duro. Y yo pude llegar a la universidad pero porque era una propuesta mía para devolverle algo a ellos y ahí me gratifiqué yo también, sin ninguna duda. Luego cuando también me di cuenta que yo no soy el ombligo de mundo, y no estoy solo, me sumé a la conducción de la Asociación Argentina de Actores, que es un gremio que data de 1919 al que me sumé en 1953 y empecé a trabajar como dirigente con Duilio Marzio, Gené, José María Gutiérrez y un montón de gente lindísima. Después, años después, los compañeros me eligieron, porque fue una elección en asamblea, y te cuento un detalle: la decisión de la asamblea me fue comunicada en el sanatorio mientras yo me estaba muriendo...

-Sobreviviste a un cáncer...

-Sí. Y entonces, en ese momento, mientras yo me estaba debatiendo entre la vida y la muerte, pero más cerca de acá que de allá, dije “estoy bien, vuelvo”.

-Y te pusiste a trabajar para tus compañeros desde la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes.

-Sí, dejé el año pasado todo en condiciones para que los más jóvenes siguieran. Estuve durante trece años como presidente de SAGAI. Entonces, ¿cómo no voy a estar contento? Porque alguien puede decir “fue un gran actor pero se ocupó de él nada más”. No, no. Yo me ocupé de mí y de mi trabajo y desarrollo como actor pero me ocupé de mis compañeros también. Vos pensá que hoy, en el medio de la pandemia, SAGAI ayuda económicamente y con alimentos a una enorme cantidad de actores. Ahí está SAGAI poniendo el hombro para decir “vivo en comunidad, no soy una bestia. Pido que me respeten y a mis compañeros”.

-¿Qué proyectos tenés para después de “Nocturna”?

-Estoy terminando un unipersonal que no habla tanto de mis condiciones de actor, sino de lo que quiero hablar. Y luego tengo un ofrecimiento, que me llegó hace quince días, desde España, para hacer una película que se llama “Por la puerta grande”.

-¿Se va a filmar acá o en España?

-En España, con Carmen Maura, y gente que yo quiero y conozco, con la que yo he trabajado. Lindo elenco. Y voy como protagonista también (risas).

-Le podés hacer “pito catalán” a los que no te dieron el trabajo en “El último traje”.

-Más de uno va a decir “che, yo me lo perdí, qué tonto”.