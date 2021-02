Una joven periodista denunció en las redes que quisieron secuestrarla en La Loma

Una joven platense, que es periodista, denunció en las redes sociales que dos dos hombres intentaron secuestrarla en la zona de 25 y 43 en el barrio de La Loma. Según su relato en twitter, la policía habría interceptado a los sujetos pero se informó sobre detenciones.

La denunciante, Carolina Villalba, periodista y productora de radio según consta en su perfil de twitter, no hizo la denuncia formal pero anunció que pidió imágenes de cámaras de seguridad donde podría haber quedado registrado el ataque denunciado.

"Hoy me tocó a mí y sentí miedo, mucho miedo. Esta mañana, cuando volvía de hacerme un hisopado de 38 y 27, me cruzo con un auto manejado por dos hombres por la zona de 25 y 43. Uno de ellos (descalzo) se baja y comienza a cruzar la calle a toda velocidad, gritando "era ella", escribió en su cuenta de twitter.

"Yo me paralicé por dos segundos y empecé a correr. Hice una cuadra y el tipo disimuló estar mirando una casa. Yo saqué mi celular y llamé a la policía, tomaron mi denuncia y salí disparando para mí casa", contó Villalba.

Según indicó, cuando dio vuelta la manzana recibió un llamado de la policía, preguntándole si estaba bien y si necesitaba asistencia. "Mi respuesta fue que sí y les consulté si los habían podido agarrar. A los dos minutos los crucé de nuevo en 44 y 23", siguió.

"El más gordo, con camiseta blanca, se baja y se pone a divagar. Estaba ebrio. Cuando los veo les aviso a la policía (yo seguía hablando con la operadora) pero el tipo se me acerca y me dice 'vení bonita estas hermosa, no te voy a hacer nada'. Yo empecé a gritar y volví a correr", relató.

"De repente veo que aparece la motorizada y los intercepta. Yo, asustada, le dije a la operadora que tenía que volver a mi casa porque tenía que aislarme, me habían hisopado 10 minutos atrás", señaló.

"No pude ni hacer la denuncia, ni saber qué pasó con esos tipos, lo que sé es que sentí pánico. Me tembló todo el cuerpo y reaccioné como pude. Así caminamos las pibas diariamente, con el miedo de no saber si volvemos", agregó.