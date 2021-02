Cinthia Fernández echó más leña al fuego en la crisis entre el Polaco y Barby Silenzi

El culebrón de la separación entre El Polaco y Barby Silenzi sumó un nuevo capítulo tras sumarse algunas declaraciones picantes se Cinthia Fernández, panelista de Los Angeles de la Mañana.

En el programa televisivo que sale al aire por EL TRECE la morocha tiró de forma contundente que el cantante bailantero "no se quiere mover, tiene pánico de que le saques la casa. Se lo dijo a todo su entorno".

Cabe remarcar que hace apenas unos días él no le cerró las puertas a una reconciliación al señalar que "puede pasar cualquier cosa" y que "a Barbi la quiero mucho". Además destacó que por la hija de nueve meses que tienen en común se ven prácticamente todos los días. No obstante, tampoco negó la separación decantada de una profunda crisis.

Los dichos de El Polaco no condicen con lo que había declarado Barby unos días antes: "Hoy no hay chance a una reconciliación. Nosotros tuvimos un montón de idas y vueltas, y llega un momento en el que hay que poner un punto final, tomar una decisión, porque cuando tenés hijos es un problema. A ellos también les tenés que dar una seguridad y no ir y venir a cada rato".