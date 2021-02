Informe Tripero: Al menos tres cambios para recibir a Talleres

Si bien la dupla técnica de Gimnasia Mariano Messera y Leandro Martini todavía no confirmaron el equipo, se sabe que realizarán al menos tres variantes, dos de ellas obligadas por lesión.

Pero el dato saliente de la conferencia de prensa que ambos brindaron hoy al término de la práctica en Estancia Chica es que mañana el arquero será Rodrigo Rey, quien ya cumplió con el aislamiento preventivo y trabajó toda la semana junto a sus nuevos compañeros.

De esta manera, Rey ingresará en lugar de Nelson Insfrán, titular frente a Boca en la Bombonera en el inicio de la Copa de la Superliga, mientras que todo indica que Marías Miranda y Johan Carbonero serán los reemplazantes de Víctor Hugo Ayala y Matías Pérez García, lesionados. Pérez García tuvo un dolor agudo en el bíceps femoral, mientras que lo de Ayala es un esguince en el ligamento lateral interno.

"El equipo lo tenemos en mente. Sabemos que no contar con Mati y Víctor son bajas importantes, pero el otro día pudimos suplirlos bien", señaló Messera, quien al ser consultado sobre si Rey sería del encuentro respondió: "Lo vimos bien, entren de muy buena manera. Está para competir y mañana va a arrancar atajando".

Con relación a Emanuel Cecchini, quien se espera que hoy firme su contrato con el Lobo, fue Martini el que dijo que "es un volante que nos da varias opciones", por eso "cuanto antes lo tengamos mejor así podemos trabajar con él".

Respecto de lo que fue Gimnasia en el mercado de pases, con dos jugadores que llegaron y cuatro piezas clave que se marcharon, Martini señaló que "las pretensiones nuestras eran suplir las salidas del equipo y un punta más. Queríamos tener esa misma cantidad de jugadores, pero fue un mercado difícil para nosotros. No queríamos alargar el plantel por alargarlo sino estar convencidos que lo que traíamos realmente iba a ser un refuerzo".

Y si bien esas pretensiones no se cumplieron "estamos muy conformes con lo que tenemos. No contar con esos refuerzos puede ser un inconveniente, pero están claras las cosas que si no es para reforzar no queremos que venga nadie", completó.