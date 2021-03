Excarcelan a un abogado acusado de participar en maniobras de la "megabanda"

La Cámara Penal de La Plata excarceló bajo caución juratoria al abogado Fernando Rafael Galimberti, quien trabajaba en la Comisión Nacional Reguladora de Transporte (CNRT), sospechado y detenido bajo sospecha de haber participado en una de las maniobras delictivas que se le imputan a la denominada "megabanda", integrada por ex magistrados, policías, ex convictos y ex barras, que se dedicaría a cometer diversos ilícitos en nuestra región, al parecer con cobertura judicial, informaron hoy fuentes judiciales.

El mencionado abogado fue detenido luego de un allanamiento, el 20 de enero último en la CNRT, aunque no fue encontrado y se entregó más tarde en las fiscalías de nuestra ciudad acompañado por su abogado, Marcelo Peña, señalaron las fuentes consultadas.

Los integrantes -agregaron- de la Sala I de La Cámara (las juezas Miriam Ermili y María Oyhamburu, y el juez Raúl Dalto), en un fallo unánime resolvieron excarcelar a Galimberti, al entender que no existen peligros procesales si se le concede la posibilidad de permanecer en libertad mientras se sustancia la causa, bajo caución juratoria y con la obligación de presentarse cada 15 días al juzgado de Garantías.

En el fallo se explica que para ordenar la excarcelación se tomó en cuenta que el imputado no cuenta con antecedentes, que habría participado en un solo hecho de los que se le adjudican a la "megabanda", que el delito que le endilgan ("tráfico de influencias") establece una pena de 1 a 12 años de prisión, y que por ese mínimo puede inferirse que de ser condenado podría recibir una pena menor a los 3 años y de ejecución condicional, precisaron fuentes de Tribunales.

También precisaron que la investigación contra Galimberti y otros integrantes de la "megabanda" se inició a fines de 2014, a instancias de la denuncia de una vecina de Chascomús contra quien había sido su contador y tenía como misión la administración de un patrimonio que incluía el 50 por ciento de un campo de 1.286 hectáreas y la sociedad “Haras del Sur S.A”, con otras 170 hectáreas camino a Ranchos y una oficina en el céntrica.

La relación -agregaron- que los unía tenía una historia, que llegaba hasta los tiempos en que el padre del profesional denunciado se ocupaba de los bienes de la familia de la denunciante.

Todo terminó mal. “Me robó la vida. Hace 5 años que vengo con esto. Estoy con médicos y tratamientos psicológicos. Yo era una mujer hiperactiva, pero estoy sola y no pretendo dinero. Lo que quiero es justicia”, le dijo a este medio María Ester Arrix, en una charla de hace tres años, cuando expuso la acusación por presuntas maniobras orientadas a despojarla de un patrimonio que, según calculó, ronda los seis millones de dólares.

Por esos días, la fiscal Lacki llevaba cerca de dos años en una investigación que cruzó esa causa con el presunto tráfico de influencias en los Tribunales, dedicado a la concesión de beneficios para procesados y condenados. Esa pesquisa condujo, la en enero último a la detención (pedida por la fiscal y ordenada por el juez Guillermo Atencio) del abogado Galimberti y la ampliación de la detención del presunto “operador judicial”, Enrique Petrullo, se sospecha por haber protegido, mediante tráfico de influencias, al contador denunciado, dijeron las fuentes consultadas.

En la "megacausa" están imputados también el ex juez César Melazo (detenido , con arresto domiciliario concedido or la Cámara , pero en suspenso porque está siendo revisado el otorgamiento de ese beneficio por Casación)y su ex colega, el juez de Casación Martín Ordoqui (suspendido y en libertad por poseer fueros), entre otras personas ligadas a diferentes ámbitos donde se movían "influencias".