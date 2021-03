No podían faltar: los mejores memes de la caída de WhatsApp

No bien se conoció la noticia de la caída mundial de WhatsApp, Twitter fue una fiesta de memes sobre la cuestión. Miles y miles de mensajes transformaron al servicio de mensajería en tendencia.

Esta es una selección de los mejores memes:

Todos descargando telegram que lo tenían en el olvido después de la caída de whatsapp. pic.twitter.com/PnRVoenoY0 — Diosini🦚 (@Diosini1) March 19, 2021

Yo entrando a Twitter para ver si se cayó WhatsApp e Instagram tras reiniciar mi teléfono 17 veces:#WhatsappDown#InstagramDown pic.twitter.com/bDsbDo1ecC — Franco👽 (@_frvncx) March 19, 2021

Usuarios de Telegram cada vez que Whatsapp sufre caídas: pic.twitter.com/E62CpxLbGT — rotten (@juanbalero1) March 19, 2021

Everybody heading to twitter Mark Zuckerberg switch off Instagram, Facebook and WhatsApp servers pic.twitter.com/9A2exA0itZ — Umar Bilal (@Chacha_Einstine) March 19, 2021

#whatsapp Whatsapp y su caída siendo el centro de atención pic.twitter.com/l6h2hqXV3e — Dævid Molina (@davidmolina13) March 19, 2021

#whatsapp y mientras tanto Telegram detrás de la caída de Whatsapp pic.twitter.com/8DqiJhSVvT — Dævid Molina (@davidmolina13) March 19, 2021

Mi mamá viendo qué no se envía su buenos días de piolin en whatsapp #whatsapp pic.twitter.com/pd1GAUn5aw — Ulises Leon (@UliLeonntz7) March 19, 2021

whatsapp e instagram nesse momento pic.twitter.com/2xQufAg5LZ — bruno 🐺 (@bruno_tails) March 19, 2021

After everybody rushing to Twitter to check on WhatsApp & insta crash pic.twitter.com/IR0oEZZ9GQ — Nivedh Malliganuru (@kaai_chutney) March 19, 2021

Cuando volvamos a la normalidad con WhatsApp e Insta pic.twitter.com/TXMUHSajiy — Jose (@josecmfdez) March 19, 2021

Se han caído Instagram y WhatsApp. pic.twitter.com/omlW5BhEe9 — La Vecina Rubia (@lavecinarubia) March 19, 2021