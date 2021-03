Un agente de tránsito quiso hacerle un multa a un infractor: le rompieron la nariz de un "tucumano"

Un episodio de violencia se vivió esta noche en una cervecería de la zona de plaza Moreno de La Plata. Todo sucedió pasadas las 19, cuando un móvil de Control Ciudadano alertó que una camioneta Fiorino blanca estaba en doble fila, cargando y descargando barriles de cerveza.

"Lo que hacemos en estos casos es tocar la sirena para que la persona libere la calle", comenzó su relato Santiago Alarbat, el agente que participó de este operativo.

Pero el dueño de la camioneta no apareció y, pasados unos segundos, el agente bajó del móvil para colocarle la cinta amarilla de infractor y realizar el acta correspondiente.

"Fue allí cuando apareció un hombre, de unos 35 años, y empezó a insultarme. Yo retrocedí porque no podemos entrar en discusiones. Y entonces me pegó un 'tucumano' que me provocó una lesión en la nariz y me tiró al piso", continuó en diálogo con EL DIA.

Según contaron testigos, además, el agresor subió dos barriles más de cerveza de un local al que le sumistra la bebida y se marchó rápidamente, antes de que llegasen móviles policiales que habían sido alertados de lo sucedido.

Minutos después, con los datos de la patente de la camioneta, personal policial buscaba por la Ciudad a esta persona que será demandada penalmente por

"Daños" luego de agredir de manera cobarde y muy violenta a esta agente de Control Ciudadano.

"Ahora estoy en la Guardia del hospital Italiano esperando el resultado de los estudios, para saber si tengo la nariz fracturada o no", cerró el agente que tiene decidido iniciarle acciones legales al agresor.