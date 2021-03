Amenazaron a Eduardo Feinmann que respondió: "¿Creen que me van a callar?"

El periodista Eduardo Feinmann fue uno de los tantos blancos de los ataques contra la prensa en Río Negro. Él, otro profesional del diario Clarín y un dirigente de Juntos por el Cambio de dicha provincia fueron atacados en los últimos días.

"Feinmann, Suárez Colman y Claudio Andrade: las balas siempre vuelven", pintaron en una pared de una casa en General Roca, donde el martes se produjeron penosos incidentes contra la redacción del matutino Río Negro, que generó el repudio de todas las entidades periodísticas del país.

"¿De verdad creen que con estas cosas me van a callar?", dijo en su programa en La Nación+ además de arremeter contra el gobierno nacional de ser el instigador de tales comportamientos.

Además, expresó con ironía que era “una casualidad” que Río Negro sea el lugar “de donde viene Martín Soria, el futuro ministro de Justicia”. Y dijo también que esperaba que el presidente Alberto Fernández mostrara indignación por la amenaza.

Además, en su programa se solidarizó con el dirigente rionegrino de Juntos por el Cambio, Nicolás Suárez Colman y con el periodista de Clarín, Claudio Andrade.

“Si tienen una bala para mí no hay ningún problema. ¿Ustedes creen que con estas amenazas me van a callar la boca? Los machos del aerosol, ¿se creen que no voy a seguir hablando de los pseudomapuches que se creen Patoruzú, que incendian, vandalizan, vuelven locos a comarcas en el sur y sus habitantes?”, apuntó el periodista en su edición de hoy.

Además resaltó que la sociedad argentina no quiere más violencia política y se preguntó si era una casualidad que la intendenta de General Roca sea María Emilia Soria, la hermana del nuevo ministro de Justicia.