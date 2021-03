Belén Francese contó que sufrió violencia de género: "Viví la peor cárcel, la del miedo"

Como tantas otras mujeres del ambiente de la farándula, Belén Francese decidió romper el silencio y contó que padeció violencia de género por parte de una ex pareja. En tanto, se solidarizó con las mujeres que tras su confesión se comunicaron con ella también para expresar sus terribles experiencias a manos de los violentos.

En un crudo relato en Twitter, expuso que "hace un tiempo viví la peor cárcel, la del miedo y el hostigamiento emocional y psicológico. Estaba en una relación realmente horrenda donde era moneda corriente que me digan frases como 'vos no podés', 'vos no existís', 'estás gorda', '¿quién te va a querer?', 'loca', 'desquiciada', 'mediática', y amenazas como 'no vas a trabajar más en el medio'".

Acerca de la relación dijo que "entre eso 'sin vos me muero' y miles de 'te amo' y ruegos de afecto. Esto me generaba una confusión, supongo que tendría ese efecto en cualquier ser humano. ¿Cómo recibís de quién supuestamente te ama esa violencia verbal? Entendí en terapia que es la estrategia que generan estos siniestros, lo generan en muchas de nosotras. Mi estima lamentablemente se fue destruyendo y mi miedo fue creciendo".

Francese habló de la necesidad de contar en público la lamentable experiencia que le tocó vivir al lado de un violento. "Necesitaba compartir esto con la intención de que si estás en una relación donde no te valoran, te maltratan, se fuerte, el amor es todo lo contrario a eso y gracias a Dios lo pude conocer. Buscá ayuda, hablá, rajá, exponé. No estás sola. Y no nos callamos más", finalizó.

Por suerte, la blonda pudo poner un punto final a la relación y encauzar su vida sentimental. "Hoy mirando desde afuera, desde un presente muy distinto, siendo una mujer que pasó por esa pesadilla, pienso: por suerte y gracias a Dios y la gente que me mostró que eso no era algo sano la puedo contar, aunque me llevó su tiempo", señaló.