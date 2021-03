Multimillonario busca a 8 tripulantes para viajar a la Luna: requisitos y cómo anotarse

El empresario nipón multimillonario Yusaku Maezawa, elegido como el primer turista del mundo que orbitará la Luna, anunció una campaña para buscar a ocho tripulantes con vocación creativa que lo acompañen en su periplo, programado para 2023.

Maezawa, fundador y CEO del negocio minorista de moda en línea más grande de Japón, Zozo (ZozoTown), lanzó una campaña de reclutamiento cuya inscripción se prolongará hasta el 14 de marzo para invitar al proyecto, bautizado como "dearMoon" (querida Luna), a todos aquellos que se vean a sí mismos como artistas. Para inscribirse se debe ingresar al sitio https://dearmoon.earth/ y completar un sencillo formulario. "Todos los que se preinscriban recibirán un correo electrónico sobre el proceso de selección", asegura el sitio web. Allí se solicita el nombre y apellido, el país de residencia, un mail y una foto. Además hay que indicar qué redes sociales se utilizan, al tiempo que se deben aceptar las bases y condiciones (vea https://dearmoon.earth/privacy.html).

A través de la curiosa cuenta de twitter @yousuckMZ (chupamela, en español), el multimillonario japonés anunció su periplo espacial en 2018 y entonces señaló su deseo de llevar consigo a ocho artistas. Según explicó en un vídeo publicado en sus redes sociales, Maezawa empezó a preguntarse qué quiso decir con un artista y llegó a la conclusión de que "puede ser cualquier persona que se encuentre en cualquier parte del mundo realizando alguna actividad creativa".

El empresario sólo exige dos requisitos para solicitar unirse al que será el primer viaje espacial privado de la historia, en el que se espera que participen en total entre 10 y 12 personas. La primera es "que sea gente que considera que este viaje al espacio puede ampliar su creatividad con el fin de hacer algo útil para la sociedad" y que, con ello en mente, "que crea que puede servir de apoyo para el resto de los tripulantes", dijo en el video.

