Con la excusa de un delivery robaron a una familia en Castells: "Pensé que nos mataban a todos"

Un hombre, con un mameluco verde, lo despertó con un golpe en su cabeza. Gritaba y en su mano derecha tenía una arma de fuego. Leandro González, un vecino de Villa Castells, vivió una pesadilla de aproximadamente 45 minutos junto a su padre y un tío. "Amenazaban con cortarme un dedo, me golpearon en las costillas... pensé que nos mataban a todos", resaltó.

Todo sucedió esta tarde en 503 entre 8 y 9. Allí llegaron dos personas con un pedido. Tocaron timbre y González padre se acercó hasta el portón. Ellos no habían pedido nada y se lo iban a explicar. Pero cuando abrió ingresaron a la fuerza, mostrando armas. Eran dos personas, estaban con ropa de trabajo y querían "la plata".

"Con el pretexto que trían mercadería se metieron adentro de la casa. Primero encañonaron a mi papá y a mi tío. Yo estaba durmiendo. De repente me despertó un tipo con un ambo verde clara, parecía el veterinario, pero enseguida me di cuenta que eran ladrones", contó uno de los damnificados en la puerta de su casa, donde pasó uno de los peores momentos de su vida.

Según su relato, todo el tiempo le pedian los 150 mil dólares que tenían escondido adentro de un bolso. "Hablaban de un dinero y repetían que nosotros habíamos boconeado del dinero, pero nosotros no tenemos nada".

"Nosotros no hablamos con nadie porque dólares no tenemos, se confundieron de casa o a todos les dicen lo mismo. Si bien ahora tengo mucha bronca, estoy feliz que no nos pasó nada grave", siguió.

Después de unos minutos de tensión y mucho dramatismo, los ladrones se fueron poniendo nerviosos. "Uno estaba mal, transpiraba, gritaba y nos golpeó. A mí me amenazó con cortarme un dedo.

"Se llevaron unos celulares, una computadora, una tablet, cadenas de oro y algo de dinero que había", confesó González, todavía con la voz entrecortada y una serie de imágenes que tardarán en borrarse de su mente. Y remarcó que estaban tan interesados en "los dólares" que dejaron una consola de videojuegos.

El barrio está sufriendo inseguridad, como tantos otros en La Plata. Hace unos días una joven fue asaltada en la calle y el domingo quisieron hacer lo mismo con una parea que estaba en la puerta de su casa. "Pero estos eran otros, más profesionales, si hasta sabían cómo anular la localización de los celulares".

González, en tanto, reveló que hace una semana todos los días un auto negro maca Gol estuvo parado en la esquina de 8 y 503 con personal policial y de Bomberos. "Nadie sabe porqué estaban y a esta altura no sé si no estaban relojeando el lugar".

De ahora en más investiga la Policía. Los dueños de casa no pudieron ver si los esperaba un auto ni en qué se llevaron lo robado. Los precintaron y los ataron. Recién unos minutos después uno de los tres se pudo liberar y fue a buscar al vecino, quien dio alerta a la Policía. Ahora se están revisando las imágenes de un par de cámaras de seguridad de unos vecinos.

Al mismo tiempo tratan de ver si este robo tiene alguna relación con el sufrido esta mañana en 58 entre 8 y 9, donde dos personas ingresaron a un edificio con el mismo pretexto: llevar un pedido a una empresa de limpieza que funciona en el edificio. Dentro, ingresaron al departamento y mantuvieron de rehenes a dos jóvenes que allí trabajan. Buscaban dinero, pero como no encontraron se llevaron computadoras, celulares y un monitor.