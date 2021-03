Ignacio Buzali juega una de sus últimas cartas para lograr el arresto domiciliario

Juan Ignacio Buzali, el marido de la diputada provincial y funcionaria platense Carolina Piparo, detenido por el delito de “homicidio en grado de tentativa”, en perjuicio de a dos motociclistas a los que atropelló el 1º de enero último en el barrio La Loma, al parecer al confundirlos con “motochorros”, participará hoy al mediodía, se presume que desde las 11, de una audiencia virtual desde su lugar de detención para analizar ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata un pedido de alternativa a la prisión preventiva que viene sufriendo desde hace dos meses.

El encuentro remoto será compartido por los miembros de la Sala IV, se presume Carlos Argüero y Sergio Almeida, aunque podría integrarse con un tercer magistrado, el propio Buzali y su defensor particular, Marcelo Peña.

Así lo revelaron ayer a este diario voceros judiciales, quienes explicaron que en la ocasión la defensa ampliará los fundamentos de su pedido de alternativa a la prisión preventiva, puntualmente por un cambio de encuadre legal, en contraposición al que sostuvo la fiscal que investigó el hecho, María Eugenia Di Lorenzo, con aval de la jueza Marcela Garmendia.

Para el defensor de Buzali, la imputación debería convertirse en “lesiones leves culposas”, en función, según sostiene, de los resultados de las probanzas incorporadas al expediente.

Cabe señalar, que el mes pasado Buzali fue sometido a un peritaje psicológico, informaron fuentes vinculadas a la causa.

Buzali está detenido desde el 9 de enero último, luego de que la fiscal le imputara el delito de “homicidio en grado de tentativa”, en perjuicio de los dos motociclistas que atropelló -según la versión de Buzali y Piparo-, al confundirlos con “motochorros”, que los habían asaltado previamente.

Su abogado, Peña, explicó que en la audiencia virtual pedirá el cambio de calificación legal de la causa y la prisión domiciliaria de su defendido.

El letrado dijo además que incorporó al expediente una informe accidentológico de parte, que reveló que la embestida a la moto “fue con una velocidad final de 25 kilómetros por hora y con esa velocidad resulta imposible que Buzali tenga intenciones de matar”.

Hace pocos días, el marido de la legisladora bonaerense sostuvo en una entrevista que “la vi a ella con un revólver en la cabeza y dije ‘otra vez no nos puede estar pasando esto’”.

“Imaginate que lo que veo en televisión es que a los delincuentes los van soltando uno a uno y a mí me viene a buscar la Policía. ¿Cómo puede ser? ¿A ellos los sueltan y a mí me meten preso?”, continuó.

“¿Quién está preso en este país por lesiones leves, por cuatro puntos de sutura?”, se preguntó Buzali. Y siguió: “Decime qué justiciero llama al 911. Yo llamé seis veces. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para decir ‘sí, señores, voy a ir a asesinar a alguien’?”, se defendió.

“Hoy sí me arrepiento de haberlos seguido, porque la verdad es que no está preparada la fuerza para responder a urgencias. No está preparada”, dijo. También relacionó su detención con la carrera política de Piparo: “Mi mujer es una piedra en el zapato para cierto sector de la política, donde la puedan dañar, la van a dañar”, aseguró. Y cerró: “Nunca me imaginé preso. Estoy acá adentro, veo que mis hijas me hablan por zoom, empiezan el colegio y estoy acá”, dijo mientras lloraba. “Mi mujer no da más. Yo soy una persona de clase media. Me quedé sin ingresos, porque me suspendieron en el trabajo, lógicamente”.