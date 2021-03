VIDEO .- Mientras trabajaba, le robaron la rueda de su camioneta a plena luz del día en 2 y 58

Un vecino sufrió este martes el robo de la rueda de su camioneta en calle 58 entre 2 y 3 a plena luz del día y mientras se encontraba trabajando en su oficina. A pesar de que la misma tenía una traba de seguridad, la víctima precisó que los delincuentes actuaron con una herramienta especial.

El hecho ocurrió a las 13:30 horas y quedó todo filmado por las cámaras de seguridad. "La rueda va y viene, pero me importa la impunidad con la que se maneja esta gente", aseguró el dueño del vehículo en diálogo con estemedio.

Según relató, los ladrones se bajaron de un auto voyage y uno de ellos tenía "todas las herramientas para robar una goma de este estilo". Al respecto, añadió: "Esta camioneta tiene una traba de seguridad con la cuál, sino tenés esa llave especial, no la podés sacar. Así que la tenían".

En ese momento el vecino se encontraba en la esquina, pero no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. "Si veía que me estaban robando y me arrimo, calculo que puede correr riesgo mi vida. Por suerte no los vi, me di cuenta a la media hora cuando fui a buscar algo a la camioneta".

Por último indicó que decidió compartir el video del robo porque los reiterados hechos de inseguridad "no son vida para ningún ciudadano y trabajador".