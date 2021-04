Video.- ¡Qué locura! Un nene de 8 años maneja un buggy en la playa de Costa Esmeralda

Una enorme indignación causó las fotos y el video en las que se ve a un nene de no más de 8 años manejando un vehículo playero en Costa Esmeralda. Según contó un lector de EL DIA, el video circuló en un grupo de WhatsApp de esa localidad balnearia, cercana a Pinamar, y habría ocurrido ayer.

En las imágenes se puede ver al menor conduciendo un Buggy, mientras en el mismo momento circulan otros vehículos. Incluso por un instante el niño zigzaguea como perdiendo el control del mismo.

Lo cierto es que en el mismo grupo del servicio de mensajería causó repudio el video ya que se cuestionó que se permita manejar a un chico de tan corta edad, no solo por las consecuencias que una maniobra pueda llegar a tener para el pequeño, sino por lo que le puede causar a terceros.

Lo cierto es que según contó el mismo lector, los controles en las playas de ese sector de la costa "brillan por su ausencia" y es por ello que expresó su preocupación. "Nunca hubo controles del municipio de la Costa. Costa Esmeralda es el último balneario y acá no viene ni la policía ni tránsito", contó, y agregó: "Sólo cobran el pago municipal como si fuera Nordelta y la luz es un desastre, se corta a cada rato. El tema tránsito es un descontrol".

En ese sentido dijo que "menores manejando vehículos de alta cilindrada es común en la playa y en el barrio. Hasta mi hijo me dice por qué él no puede manejar si otros lo hacen y le tengo que explicar que es contra la ley, que no puede manejar un vehículo un menor".

Cabe destacar que el "buggy" es un vehículo diseñado para conducir en terrenos arenosos. La denominación es un derivado del término "Bug", que significa bicho en inglés. Además está inspirado en la fisonomía de un insecto y fue concebido para facilitar la movilidad en superficies hostiles.

Entre sus principales características tiene chasis ligero, ruedas grandes, no tiene un techo rígido y nacieron como reconstrucciones de viejos Volkswagen Beetle, el "auto del pueblo", el mítico escarabajo.