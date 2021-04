El duro cruce de Fabián Doman con un manifestante por un piquete: "¿De qué vivís?"

"¿De qué vivís?". "¿Qué te importa de qué vivo yo?". La entrevista había comenzado con ciertos cuestionamientos, pero hacia el cierre se fue volviendo más tensa y terminó en un duro cruce.

En su programa de radio, Fabián Doman entrevistó a un integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos de la UTEP, que junto a otras organizaciones realizaban un corte en la Avenida 9 de Julio reclamando una mejora del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Las imágenes mostraban una aglomeración de personas que no mantenían el distanciamiento social recomendado como medida preventiva, como también la falta de barbijos. Ese fue uno de los puntos sobre los que el periodista centró su cuestionamiento. "Me parece que no se guarda la distancia social. Soy el primero que comprende que hay un 42% de pobreza, pero ¿no se pueden hacer manifestaciones que no generen más contagios?", preguntó.

La respuesta del entrevistado fue que hicieron la concentración "más chica que pudimos", que podría haber sido tres veces mayor y que la hicieron porque "si no se cumplen los compromisos asumidos es muy difícil. Lo que menos quisiera es estar hoy acá, hicimos todo lo posible para no llegar a esta situación".

En el ida y vuelta sobre la convocatoria y la falta de protocolos para llevarla adelante, el dirigente social se mostró a favor de que aún en un contexto de pandemia y en plena segunda ola de contagios cualquiera que lo necesite debería manifestarse y trazó una comparación con el comerciante que en señal de protesta "abre a contra hora". "No, abre cuando puede, paga impuestos. No se junta con cinco mil más en la Avenida 9 de Julio a cortar el tránsito, joderle la vida a todo el mundo y a no tener distanciamiento social", le respondió el conductor.

"No lo hace porque no quiere contagiar ni contagiarse. ¿Sos el dueño de la moral del hambre?", siguió cuestionando el periodista, quien además aprovechó que su entrevistado dijo tener relación con Juan Grabois para consultarle a modo de cuestionamiento "¿por qué no vas a verlo, que es funcionario prácticamente? Estás haciendo política, te mandaron a cortar la Avenida 9 de Julio, nene".

El duro cruce siguió hasta el punto en que Doman le preguntó en reiteradas oportunidades de qué vivía, cuál era su fuente de ingreso, a lo que entrevistado le respondió: "¿Qué te importa de qué vivo yo? No te lo voy a contar, puedo pero no te voy a contestar".