Mayo en la tevé: Cruella de Vil, “Star Wars”, cine y rock, en un mes cargado de novedades

La cartelera on demand está siempre en expansión: nuevas plataformas lanzan nuevo contenido y obligan a los servicios establecidos a redoblar la apuesta y producir aún más (y eso que hay una pandemia que pone en jaque los rodajes). La consecuencia es un tsunami de series y películas nuevas cada mes, y demasiado poco tiempo para siquiera enterarse de que todas existen: por eso, a continuación intentamos ordenar el caos señalando los principales destacados de cada plataforma.

Y si destacados hablamos, sin dudas el principal es el estreno de “Cruella”. La esperada precuela de “101 dálmatas” con actores de carne y hueso y con Emma Stone como la legendaria Cruella de Vil en sus días jóvenes llegará a Disney+ el 28 de mayo, de la misma forma que aterrizaron el resto de sus estrenos: se la podrá ver on demand desde ese día, pagando un extra sobre el abono (y, si hay cines abiertos, se estrenará también en salas) y algunas semanas más tarde llegará al servicio básico de la plataforma.

No será el único estreno importante del servicio de streaming de la Casa del Ratón: aprovechando el 4 de mayo (“May the Fourth”, día elegido por los fans para celebrar la saga) lanzarán la serie animada “Star Wars: The Bad Batch”, sobre un equipo de clones de élite que se rebelan.

Y para los amantes del género fantástico habrá más novedades: Netflix realizará otra gran apuesta con “El legado de Júpiter”, estreno del 7 de mayo sobre una primera generación de superhéroes que debe pasar responsabilidades y valores a sus hijos superpoderosos. La N roja anuncia además otro estreno pesado: “Halston”, miniserie de Ryan Murphy protagonizada por Ewan McGregor sobre el ascenso y la caída del primer diseñador de moda de Estados Unidos en ser famoso, llegará “próximamente” a la plataforma.

Y habrá otras novedades seriéfilas importantes en otras plataformas: Amazon Prime Video lanzará dos importantes apuestas con “The Underground Railroad” (serie creada por Barry Jenkins sobre un grupo subterráneo de abolicionistas que ayudó a encontrar la libertad a miles de afroamericanos a principios del siglo XIX estadounidense; estrena el 14 de mayo) y “Solos” (serie de antología creada por David Weil y protagonizada por estrellas como Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren, Uzo Aduba y Constance Wu, que explora las extrañas, bellas, angustiantes y divertidas verdades de lo que significa ser humano; el 21 de mayo). Para los jóvenes, la plataforma de la librera lanzará, el 28 de mayo, “Panic”, serie sobre una competencia entre graduados para escapar de su pequeña ciudad, que se vuelve mortal...

Cada vez hay más series: las nuevas plataformas obligan a las viejas a redoblar la apuesta

Y Starzplay continuará sumando series a su curado catálogo: este mes apuesta por “Run The World”, especie de respuesta moderna y afroamericana a “Sex and the City” que promete dar que hablar. Llega el 16 de mayo, y mostrará un episodio cada domingo.

NUEVAS TEMPORADAS

Starzplay también estrenará, este domingo (dos nuevos episodios por domingo), la esperada tercera temporada de “The Girlfriend Experience”, la serie sobre mujeres que brindan una experiencia amorosa de elite, y el alto precio que pagan tanto ellas como sus clientes. La serie, una exploración del deseo, el poder y el dinero que cada temporada cuenta una historia distinta, presenta este año un escenario distópico al involucrar los avances tecnológicos en la trama.

En mayo llegarán a la pantalla además otras esperadas nuevas temporadas. “Selena”, la serie sobre la cantante, estrenará el martes su segunda parte en Netflix, que también traerá a su catálogo, el 14 de mayo, el volumen 2 de “Love, Death & Robots”, la antología de animación provocadora y vanguardista; y la esperada tercera temporada de “El método Kominsky”, hit cómico de la plataforma protagonizado por Michael Douglas. Llega el 28 de mayo.

Apple TV+, en tanto, estrenará la esperada segunda temporada de “Trying”, sobre una pareja que navega el proceso de adopción (14 de mayo); y HBO presentará el 23 de mayo el primer episodio de la cuarta temporada de la versión estadounidense de “En terapia”.

UN POCO DE CINE

Pero no solo de series viven el hombre y la mujer: las plataformas también apostarán este mes a presentar novedades cinematográficas, mientras esperamos que los cines vuelvan a abrir sus puertas. Además de la mencionada “Cruella”, el otro gran estreno cinéfilo del mes es “La mujer en la ventana”, thriller psicológico protagonizado por Amy Adams y con visos hitchockianos. Llega a Netflix el 14 de mayo, una semana antes que el apocalipsis zombie de Zack Snyder, “El ejército de los muertos”. La N roja también lanzará este mes, el 26 de mayo, “Roberto Baggio: El Divino”, biopic sobre el jugador italiano.

En materia de cine, Mubi, la plataforma de cine curado que estrena una película por día, trae varias novedades a la pantalla argentina: el 4 de mayo estrenará “Atlantis”, drama posapocalíptico ganador en el Festival de Venecia y elegido como candidato oficial de Ucrania al Oscar; el 19 de mayo presentará la intimista e intensa “Vendrá la muerte y tendrá tus ojos”, último trabajo del cineasta chileno José Luis Torres Leiva; y dos días más tarde el documental de Sergei Loznitsa sobre el funeral de Stalin, “State Funeral”. Este último estreno llegará en el marco de una retrospectiva del director que repasa momentos cruciales de la historia soviética. Habrá también programas dedicados a David Cronenberg, Marta Meszaros, Claire Denis, Claude Chabrol, Olivier Assayas, Ken Loach y Christian Petzold.

Y si de documentales hablamos, uno de los géneros que más ha crecido gracias a las plataformas on demand, también habrá varias novedades: el 7 de mayo, Amazon estrenará “El niño de Medellín”, documental que sigue a J Balvin mientras se prepara para dar el concierto más importante de su carrera. Cuatro días más tarde, HBO presentará “The Crime of the Century”, del premiado Alex Gibney, una acusación a la industria farmacéutica, a los lobistas y a las reglamentaciones gubernamentales que permiten la superproducción, la distribución imprudente y el abuso de opioides sintéticos.

Y el 21 de mayo, Apple TV+ lanzará “1971: The Year That Music Changed Everything”, documental producido por Asif Kapadia (“Senna”, “Maradona”) que explora a los músicos y las músicas que cambiaron la política y la cultura en 1971, de los Stones a Marvin Gaye y Lou Reed. Aburrirse será difícil.