¿Por qué podemos estar midiendo mal el agotamiento?: la pandemia, uno de los motivos

Ganarse la vida como autónomo a menudo puede significar trabajar muchas horas y tratar de mantener girando muchos platos muy diferentes a la vez. Durante mucho tiempo, lo hemos llamado agotamiento.

Tendemos a pensar en el agotamiento como algo intangible, una de esas cosas que no podemos definir y simplemente sabemos cuándo lo sentimos. En este momento, es posible que lo estemos sintiendo más que nunca. En esta etapa de la pandemia, después de más de un año tratando de superar sus desafíos, la sensación general es que todos hemos chocado contra la pared.

Pero existe una definición científica de agotamiento y estándares para medirlo. Y según ese criterio, muchas personas que piensan que están quemadas, realmente no lo están. Sin embargo, eso no significa que no estemos en camino hacia allí, y comprender cómo medir realmente el agotamiento puede ayudar a las personas y organizaciones a cambiar de rumbo antes de que sea demasiado tarde.

Qué es el agotamiento y qué no

En 1981, Christina Maslach, profesora de psicología en la Universidad de California, Berkeley, desarrolló el Inventario de Burnout de Maslach (MBI), para definir y medir la condición.

“El desafío es que la gente usa el término para significar cosas diferentes”, dice Maslach. “Es un término pegadizo, por lo que la gente lo aplica a todo tipo de cosas. Entonces, ¿estamos todos hablando el mismo idioma? "

El MBI intenta aclarar el tema evaluando el burnout en base a tres criterios: agotamiento o falta total de energía, sentimientos de cinismo o negatividad hacia un trabajo y reducción de la eficacia o éxito en el trabajo. Los encuestados obtienen puntajes en las tres áreas a lo largo de un continuo, de más positivo a más negativo. Un perfil de agotamiento requiere una puntuación negativa en los tres.

"Existe una tendencia a pensar que si obtiene una puntuación negativa en una medida, está agotado", dice Maslach, pero ese es un uso incorrecto del MBI. El mayor error sobre el agotamiento, agrega Michael Leiter, un psicólogo organizacional con sede en Nueva Escocia y coautor, con Maslach, de The Truth About Burnout, es que es lo mismo que el agotamiento.

"La gente usa el agotamiento como sinónimo de cansancio, y no se percata de que hay un mundo de diferencia entre esos dos estados", dice Leiter. Da el ejemplo de los obstetras, que suelen trabajar en horarios caóticos. “Están dando a luz bebés a todas horas de la noche y están totalmente exhaustas, pero están trayendo nueva vida al mundo y mejorando la vida de las personas, y se preocupan por ese trabajo. Eso es demasiado extenso y agotado, pero no es agotamiento ".

Hay muchos otros que cumplen con uno de los criterios de MBI. “El segundo grupo más grande, después de las personas que simplemente están exhaustas, son las personas que no están completamente comprometidas”, dice Leiter. “Van a trabajar y no es emocionante, solo paga las facturas. Hay otro grupo que es simplemente cínico. No les importa la clientela ni el trabajo ". Incluso otros pueden tener baja eficacia, con carreras que se estancan por una razón u otra.

Pero menos personas pueden informar que se aplican las tres condiciones. No puedo. Si bien definitivamente he experimentado el cansancio e incluso un poco de desconexión, todavía amo lo que hago y no me he vuelto cínico con mi trabajo. Se necesitan los tres (agotamiento, cinismo y falta de eficacia) para lograr lo que se define científicamente como agotamiento. La mayoría de nosotros no estamos ahí.

“No es una epidemia; está sobrediagnosticado ”, dice Leiter. Pero eso no significa que no haya un problema, o que las conversaciones sobre el agotamiento no estén aumentando por alguna razón. “Las cualidades del agotamiento van en aumento”, reconoce Leiter. "Ciertamente, más personas se dirigen en esa dirección".

Burnout no es blanco y negro

El agotamiento es un espectro y la mayoría de nosotros estamos en él. A principios de este año, cuando el sitio de búsqueda de empleo Indeed encuestó a 1.500 trabajadores estadounidenses de todas las edades e industrias, más de la mitad informó que estaban experimentando agotamiento. Y más de dos tercios dijeron que la pandemia había empeorado el agotamiento.

Esa encuesta no usó el MBI, y es probable que la mayoría de los encuestados usaran la definición coloquial de agotamiento, no la científica. Pero mientras que el agotamiento, el tipo definido por tres puntuaciones negativas del MBI, es un perfil que, según Maslach, generalmente se aplica al 10% al 15% de las personas, eso no significa que todos los demás estén en el otro extremo del espectro.

De hecho, la investigación más reciente de Maslach y Leiter identifica tres perfiles intermedios: demasiado extendido, ineficaz y desconectado. La evidencia sugiere que más de la mitad de los empleados caen en uno de estos perfiles, con una fuerte puntuación negativa en agotamiento, eficacia o cinismo. Aún no se han quemado, pero están en camino.

Para las personas de muchas profesiones, dice Leiter, las cosas solo han empeorado como resultado de la pandemia, y los problemas de eficacia se han vuelto abrumadores.

“Los maestros de escuela han luchado por seguir enseñando y no se han sentido realizados”, dice. “Simplemente saben que no están siendo los maestros que eran antes, y eso es desalentador. Lo mismo ocurre con los médicos. Ha mejorado, pero al principio del juego no había protocolos para lidiar con Covid, y todo lo que estaban haciendo estaba mal ".

Esos problemas han cambiado los datos sobre el agotamiento. Un estudio realizado entre marzo y junio de 2020 administró una serie de pruebas, incluido un inventario de agotamiento similar al MBI, a más de 3500 trabajadores de la salud en el Reino Unido, Polonia y Singapur. Poco menos del 67% medido como quemado.

Si bien históricamente el verdadero perfil de agotamiento de los empleados en todas las profesiones se sitúa justo por encima del 10%, Maslach dice que "claramente ha aumentado" a la luz de la pandemia. Ahora, cree, puede estar más cerca del 20%.

Y ese es un gran problema, porque el verdadero agotamiento no se puede solucionar con unas vacaciones o un retiro de bienestar.

"Cuando la gente realmente llega al extremo, la gran mayoría no puede volver al mismo empleador o al mismo tipo de trabajo", dice Leiter. “Tienen que cambiar de carrera. El agotamiento es muy profundo, incluso la sensación de entrar en ese edificio o ese tipo de edificio puede ser un detonante. Muy a menudo provoca un cambio de carrera ".

Por qué importa la medición

Evitar el verdadero agotamiento a gran escala es vital, especialmente porque podría significar una fuga de personas calificadas de profesiones calificadas. Ahí es donde el MBI y las pruebas similares se convierten en herramientas invaluables.

Aprender que, de hecho, no estaba experimentando un agotamiento real fue útil. Pude evaluar lo que realmente estaba sintiendo (sobreextensión) y comenzar a pensar en qué estaba causando eso y qué cambios podía hacer. Ese es el punto de un inventario de agotamiento; no se trata realmente de diagnosticar o descartar el agotamiento. De hecho, dice Maslach, “no es una herramienta de diagnóstico en absoluto. La gente lo ha usado mal de esa manera, pero es una medida de investigación ".

Aunque se administra a personas, lo que realmente está diseñado para medir el MBI es su entorno. “Si hay puntuaciones negativas, no significa que el problema sea el individuo. Es a lo que están respondiendo ”, dice Maslach. "No está tratando de averiguar a quién le está pasando, está tratando de averiguar por qué está sucediendo. No lo usa por sí solo, lo usa con otros datos para decir por qué el patrón de puntajes es como es. Esos puntajes deben usarse como señales de advertencia ".

Una organización que ve puntajes en el extremo negativo del espectro debería actuar rápidamente, dice Maslach, y eso no significa ofrecer clases de yoga o seminarios de atención plena.

“El trabajo es cada vez más difícil, más largo y más difícil de hacer. La gente trabaja más horas porque tiene miedo de no conseguir un ascenso o de perder su trabajo. Hacer más con menos está en el corazón de la cultura corporativa, y no es así como la gente hace el mejor trabajo ”, dice. “Existe esta gigantesca industria del cuidado personal que se concentra en cómo lidiar con ese estrés; pero para prevenir, reducir o eliminar el agotamiento, no se trata de arreglar a la gente. Se trata de arreglar el trabajo ".

En realidad, no se trata de medir cuántos trabajadores están o casi agotados, dice Maslach. Se trata de identificar lugares de trabajo con cargas de trabajo inmanejables y usar esa información para brindar a los empleados más control, mejores herramientas y la discreción para descubrir cómo hacer mejor su trabajo, sin agotarse.

“Existe ese viejo dicho, 'si no puedes soportar el calor, sal de la cocina'”, dice Maslach. “La idea central de nuestro argumento es, ¿por qué no cambias la calefacción? ¿Qué tal rediseñar la cocina? "