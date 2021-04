Cansados de reclamar que les devuelvan el servicio de telefonía

Se agudizan las quejas de los usuarios del servicio de telefonía fija. Ahora reclamó un matrimonio platense hace un mes que está sin teléfono y no logra que Movistar les devuelva el servicio pese a los múltiples reclamos que acumulan. Se trata de la línea 423-5231, de la zona de 45 y 15, la cual no funciona. “Nos dijeron que tienen que cambiar los cables de afuera pero todavía no vinieron”, aseguró la vecina damnificada.