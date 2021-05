Por la nafta, Brancatelli le marcó la cancha a Fernández

“Esto así no va”, le dijo Brancatelli al presidente Fernández, reclamándole que “el bolsillo de los argentinos no soporta otro aumento de nafta. Basta. Es una vergüenza. Sería un buen gesto detener esta nueva suba”. Y agregó: “Usted pidió que marquemos cuando algo no está bien”.

Sr Presidente @alferdez



El bolsillo de los Argentinos NO SOPORTA otro aumento de NAFTA.



BASTA. Es una vergüenza.



Sería un buen gesto detener esta nueva suba.



Ud pidió que le marquemos cuando algo no está bien.



Bueno. Esto así no va. — Diego Brancatelli (@diegobranca) May 14, 2021