VIDEO .- Un barrio platense se quedó sin gas porque les robaron los caños de cobre de los medidores

Los vecinos de 16 y 58 se quedaron sin gas esta madrugada producto del robo de los caños de cobre de los medidores.

"3:30 de la madrugada mi sobrino me golpea la puerta del dormitorio y me avisa que no hay gas", comenzó relatando uno de los damnificados, quien precisó que no salió en ese momento a ver el medidor para evitar que "puedan entrar ladrones".

"Resulta que a las 7 de la mañana salgo, verificando que no haya ninguna persona extraña, y voy a la cabina. Ahí veo que faltan los 30 centímetros de un caño de cobre", añadió en diálogo con EL DÍA.

Tras llamar a Camuzzi y la Policía, fue a comprar un regulador y en el negocio se dio cuenta que "le habían robado a casi todo el barrio".