Reclamos por cloacas desbordadas en la calle 28 entre 81 y 82

Vecinos de las calles 28 entre 81 y 82 vienen realizando reiterados reclamos a la empresa Aguas Bonaerenses debido al desborde de cloacas que ya lleva 18 días y no tiene solución. “Está todo tapado , rebalsando por todos lados, contaminando todo hace más de 18 días, ya se taparon todos los baños de las casas, hay gente mayor y chicos, es un foco infeccioso terrible. Ya no sabemos que hacer”, dijo Isabel, una de las vecinas afectadas. Si bien reconoció que la empresa fue al lugar, “todavía no solucionó nada”, aseguró.