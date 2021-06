Rusia afirma que la Sputnik V es efectiva contra la cepa Delta

La vacuna Sputnik V "es más eficiente" contra la contagiosa cepa Delta de coronavirus que otras dosis, según indicó hoy el fabricante del fármaco ruso.

A través de un mensaje en Twitter, se indicó que los estudios realizados señalan que la Sputnik V desarrolla una mejor cobertura ante la variante india del virus, cuya característica principal es la de ser un 60% más contagiosa que las demás y sobre la que según especialistas se requiere que las personas tengan aplicadas las dos dosis para contar con un nivel de inmunización como para hacerle frente.

BREAKING | RDIF: “#SputnikV is more efficient against the Delta variant of coronavirus, first detected in India than any other vaccine that published results on this strain so far - the Gamaleya Center study submitted for publication in an international peer-reviewed journal.” pic.twitter.com/XrwnGNhiNE