En Avellaneda podrán expropiar terrenos baldíos o con construcciones frenadas

Sin tratamiento ni discusión, el Concejo Deliberante de Avellaneda aprobó una polémica ordenanza que habilita al Municipio a expropiar terrenos vacíos o con edificaciónes frenadas si en el plazo de 8 años los dueños no construyen o finalizan las obras.

La norma que el Frente de Todos votó aprovechando su mayoría, y cuyo texto fue entregado a la oposición apenas una hora y media antes de tratarla en el recinto, crea el Registro Municipal de Inmuebles Baldíos, Inmuebles con Edificación Derruida o con Edificación Paralizada y habilita que siguiendo criterios fijados por un decreto del año 1977, esto es en plena Dictadura Militar, un inmueble puede quedar contemplado por dicho registro, por lo cual su propietario comenzará a pagar un 50% más de impuestos en concepto de Tasa por Servicios Generales y será intimado a construir.

Si en el plazo de tres años no inicia o avanza en la edificación, empezará a pagar otro 50% por encima del aumento del primer año de plazo y esa cifra irá aumentando todos los años Y si a los 8 años de haber quedado inscripto en el Registro, y no habiendo realizado ninguna construcción, la Municipalidad quedará facultada para declararlo de utilidad pública y expropiarlo.

Es decir que por el sólo hecho de no haber edificado, pero habiendo pagado todos los impuestos, en Avellaneda el propietario de un terreno podría perderlo a partir de esta ordenanza, aprobada unas horas después que el presidente Alberto Fernández dijera: "Que los particulares entiendan, solidariamente, que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno. No tiene sentido guardarlo para que el día que se muera, un hijo lo herede. Tiene mucho más sentido volverla productiva hoy, y que en ese lugar alguien construya el techo en el que van a crecer sus hijos".

En ese acto estuvieron presentes el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, el ultrakirchnersita intendente de Avellaneda en uso de licencia. "Estamos poniendo en marcha una idea que pensamos con Jorge (Ferraresi), que no sólo darle a la gente la posibilidad de acceder a una casa, sino también a un terreno para que puedan construir", dijo el jefe de Estado.

Desde la oposición afirman que en Avellaneda nada se hace sin antes pasar por Ferraresi, incluso ahora que está de licencia. Y que el ministro suele ir a la Municipalidad cada dos semanas.

"La medida interpone una obligación nueva e innecesaria a los vecinos de Avellaneda. Una persona puede tener un terreno vacío para capitalizarse o resguardar sus bienes. De ahora en más, eso podría ser imposible", le dijo a La Nación el concejal Rubén Conde, de Juntos por el Cambio.

El presidente del bloque opositor en el Concejo Deliberante, Sebastián Vinagre, cuestionó la ordenanza, la forma en la que el Frente de Todos dio luz verde al proyecto que incluso "el oficialismo ni siquiera pudo argumentar" porque a su entender "ni habían leído el proyecto. Es inconsulta, a las apuradas e ilustra el atropello institucional que se vive en el Concejo Deliberante de Avellaneda".

Como si fuera poco, la norma no renueva los plazos en caso que el terreno sea vendido. "No es jurídicamente viable, todos los artículos pueden ser rebatidos constitucionalmente, uno por uno. Está hastas mal redactado", agregó Vinagre.

Si bien resta su promulgación, la iniciativa da cuenta de cuál es la línea de pensamiento de un sector del oficialismo.