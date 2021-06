El calvario de una docente de Tolosa al cumplir el quinto día sin agua: “Estamos desesperados”

"No hubo un proceso lento que al menos nos permitiera prepararnos. Muy por el contrario. De un momento a otro ni una sola gota más. Estamos viviendo una verdadera pesadilla". La frase corresponde a Mercedes Mirabella, una vecina de Tolosa que este jueves se comunicó con eldia.com para renovar su pedido a la empresa ABSA por un corte de agua que ya cumplió 120 horas.

Es que, según sostiene la frentista, ya ha intentado aunque sin éxito más de una docena de veces comunicarse vía telefónica con un representante de la firma con la esperanza de obtener una solución o al menos una promesa de que se acercarán a su casa a revisar la falla que le da origen a esta dramática situación.

"Sólo me dan números de reclamos. Tengo acumulados en total 12 y no sé si seguir llamando porque siento que nadie nos escucha sólo nos atienden. Necesitamos que alguien haga algo. Que obligue a la empresa a reparar, en el caso de que la haya, la avería porque nosotros como familia cumplimos todos los meses con el pago del servicio", expresó.

Según expuso Mirabella, han sido días muy duros y difíciles en lo que respecta al desarrollo de la rutina diaria. Es que, sobre la marcha han tenido que ir elaborando estrategias para poder seguir adelante con los quehaceres domésticos y para cumplir con el aseo personal y la correcta higiene.

"Soy docente en tres establecimientos y con la vuelta a clases, cuando llego a casa, necesito imperiosamente bañarme. Gracias a amigos y familiares lo he podido hacer estos días. Pero se trata de una tarea engorrosa y complicada. Con respecto a la limpieza del hogar, usamos lo mínimo e indispensable para comer y una vecina nos convida agua para el inodoro", comentó.

Es en este marco que la vecina no dudó en afirmar que tanto ella como su familia se encuentran desesperados por esta situación que, cómo se percibe en el nivel de atención, no creen que se vaya a solucionar en las próximas horas. "Necesito que esto que nos pasa se haga publico y que llegue a oídos de las autoridades porque necesitamos volver a la normalidad lo antes posible", reclamó.

