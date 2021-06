El duro relato de Soledad Silveyra en "PH" sobre el suicidio de su madre

La actriz Soledad Silveyra participó anoche del programa PH Podemos Hablar, que conduce Andy Kuznetzoff por Telefe, en donde contó el drama familiar que vivió por el suicidio de su madre.

En el inicio de su confesión, la actriz habló de algunas cuestiones relacionadas con su infancia. "Cuando uno tiene una infancia que no está contenida, que la mamá se quiere suicidar todo el tiempo, es muy difícil", dijo.

Y agregó: "Es muy difícil soportar el dolor del otro y entender por qué no puede. ¿Cómo no va a poder si me tiene que criar? No pudo. Son heridas que quedan y te marcan. Desde que nací. Para que te des una idea, fui sola a los seis años porque mamá se cortó las venas. No me dieron bolilla, fui a casa, le hice un torniquete y al rato llegó una médica que me había visto. He pasado miles".

Tras las declaraciones, Andy comentó: "Me acuerdo la historia de tu hermano y tu mamá, que fue de las que más me impactó”.

En ese momento, Silveyra recordó el terrible episodio que marcó su vida. "Es que la historia de mi hermano y de mi mamá es muy fuerte", sostuvo.

Y aseguró que "mi mamá lo quiso matar, mi hermano pegó un salto, pensó que lo había matado, dio vuelta el arma y se mató ella”.

Tras recordar lo que ocurrió, cerró: "Esto nos tiene que servir... por eso yo soy tan feliz cuando los jóvenes se pueden expresar sobre su sexualidad. Ella no aceptaba la homosexualidad, era muy difícil. Por eso estoy tan agradecida a este cambio".

Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=_uk3cdgIqo8