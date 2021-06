Manes reunió a intendentes de la UCR y dio más señales de que será candidato en las Paso

Facundo Manes sigue brindando señales consistentes en el sentido de que será candidato a diputado nacional. Este martes se reunió con el Foro de Intendentes del radicalismo bonaerense y si bien no existió una confirmación formal, dio a entender que está dispuesto a asumir el desafío de enfrentar al PRO en la interna de Juntos por el Cambio.

La reunión virtual fue pedida por los jefes comunales. Manes aceptó enseguida. En rigor, el neurocientífico compartió actividades con varios de ellos en el contexto de la interna de la UCR de marzo en la que apoyó la lista triunfadora que encumbró a Maxi Abad a la presidencia del Comité Provincia. El dato adicional es que también participaron de la movida jefes comunales que apoyaron la nómina derrotada en aquella contienda liderada por Gustavo Posse.

“Nos dijo que cree en la necesidad de un radicalismo fuerte y competitivo”, le señalaron a este diario algunos de los participantes del encuentro. Música para los oídos de los radicales que ven en Manes la posibilidad de dar la disputa a sus socios del PRO y encumbrar un dirigente de proyección nacional.

Esa virtual decisión de Manes tiene hacia adentro del partido un cabo suelto que tiene nombre y apellido: Gustavo Posse. El alcalde de San Isidro no estuvo en la reunión virtual y sigue amenazando con ir a las Paso. “Estamos pidiendo una reunión con las autoridades del partido para hablar de una posible unidad. Pero queremos que se respete la representación que obtuvimos en la interna”, dijeron fuentes cercanas al armado possista. Allá por marzo Posse consiguió el 48 por ciento de los votos. Pero parte de su apoyatura ya se fue con Manes, por ejemplo, el sector denominado Evolución que lidera Martín Lousteau.

Según trascendió, los intendentes le hicieron a Manes una descripción de la situación de la Provincia.

“Manes tiene un gran potencial político y enormes cualidades; esto despierta esperanza, considerando que en las últimas contiendas electorales la propuesta del radicalismo se vio opacada por la de otros espacios. Otra coincidencia entre los alcaldes es el equilibrio, la responsabilidad y el compromiso que inspira”, dijo otro de los presentes.

El encuentro virtual robustece la idea de que Juntos por el Cambio deberá dirimir candidaturas en la Paso de septiembre con el PRO.

En medio de la tensión interna que se verifica en ese espacio, Horacio Rodríguez Larreta se reunió con Jorge Macri en busca de aplacar los ánimos. Cuentan que no hubo acuerdo y que el intendente de Vicente López insiste con ser candidato a diputado nacional. No obstante, habría existido coincidencia en el sentido de que el PRO no se va a romper.

Larreta insiste con la postulación de Diego Santilli pese a la resistencia de Macri. Todo parece indicar que el radicalismo y Manes tendrán que confrontar con Santilli en las Paso.

A menos de un mes para el cierre de listas, existen menos certezas en torno de los otros socios de Juntos por el Cambio. Qué hará Elisa Carrió, es una de las grandes incógnitas.

En las últimas horas Lilita salió a tomar distancia de Manes luego de haberle dado la bienvenida a sus intenciones de competir. Y en sintonía, elogió a Santilli.

Sin embargo, afirmó que si hay interna, no participará. Y mientras tanto, sigue ofreciéndose como candidata de la unidad.

Lo que en cambio parece tener confirmación es el abortado acuerdo para que el economista José Luis Espert compitiera en la Paso de Juntos por el Cambio. El radicalismo lo rechaza y Rodríguez Larreta, que lo venía auspiciando, se está quedando sin margen de maniobra para torcer aquella decisión de la UCR.

En forma paralela, los radicales comienzan a plantar banderas para la discusión por las candidaturas seccionales. Por caso, en las últimas horas se dio a conocer un documento rubricado por intendentes y dirigentes partidarios de la Tercera sección electoral, reclamando “habilitar el mecanismo de las Paso (con el PRO) en igualdad de condiciones en aquellos lugares que fuera necesario”. Y sobre esta nueva realidad el intendente de Brandsen, Daniel Cappelletti, estimó que “la candidatura de Manes nos pone ante la posibilidad de unas Paso fuertes”. Cappelletti impulsa a Luis Otero (Avellaneda) para la lista seccional. “Queremos ser consultados, que la lista seccional no se digite afuera y que tengan decisión los dirigentes de la Tercera”, planteó.