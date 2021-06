Angustia por el agua en Barrio Hipódromo: llevan 13 días sin una gota

Desesperados y angustiados, vecinos de Barrio Hipódromo aseguraron que desde hace 13 días que no tienen servicio de agua potable en los hogares, por lo que reclamaron por una solución urgente por parte de la empresa ABSA. El problema abarca a un amplio tramo de la calle 43 que va de 116 a 122. “Hace casi dos semanas que no tenemos agua. No se puede vivir en estas condiciones”, protestaron. Reclaman ayuda de las autoridades comunales.