"El único plan del Gobierno es fundirnos", aseguraron dos productoras ganaderas

Las productoras ganaderas Guadalupe Vivanco y Virginia Buyatti aseguraron que el único plan del Gobierno Nacional es “fundir” al sector con el cierre parcial de los envíos al exterior y afirmaron que el mejor Plan Ganadero es “la rentabilidad”.

“Los más perjudicados con esta medida son los criadores, porque al bajar el precio de la hacienda en pie, ha bajado un 20% el precio de la vaca y del ternero, con lo cual no hay incentivos de la cría ni aumentar el rodeo y va a ocurrir todo, como pasó en 2006 con estas mismas medidas”, precisó Vivanco en una entrevista con CNN Radio, que se dedica a la invernada y engorde de Braford en Corrientes y también produce en Nogoyá.

Buyatti, que trabaja en la zona marginal productiva en la Cuña Boscosa y Bajos Submeridionales de Santa Fe, añadió que en su caso todo se vuelve “más difícil, engorroso y toma más tiempo” por la carencia de infraestructura y de conectividad.

“Particularmente, esta decisión del Gobierno me ha hecho perder mucho dinero estos días. Nosotros hacemos ciclo completo, ahora estábamos sacando todo lo que es novillo de exportación y en un mes es un desastre. Este es dinero que no voy a poder reinvertir en mi empresa, que no va a ir a ninguna parte”, indicó

En el caso de Vivanco, en los Esteros del Iberá los plazos de engorde son más extensos, dijo, toma seis meses más que si se los engorda en otra zona del país. Un Braford, por ejemplo, desde que nace hasta terminarlo le lleva dos años y medio para dejarlo “bien puesto”.

“Ese ternero lleva entre 7 u 8 meses para los criadores, que van entre 160 y 170 kilos. A lo largo de estas últimas décadas en el país y en la historia, sobre todo en el último tiempo, la agricultura desplazó a la ganadería de los mejores campos, sin embargo, se ha hecho un gran esfuerzo y el stock se mantuvo más o menos en 54 millones de cabezas y eso nadie lo resalta. En 2006, las consecuencias se fueron a los campos más desfavorables donde hacemos invernada y eso requiere una eficiencia mucho mayor, pero los ganaderos estuvieron a la altura de las circunstancias”, puntualizó.

Ambas coinciden en que la calidad de los pastos y las aguadas son clave para los trabajos que llevan adelante desde su lado, ya que producen en zonas marginales, pero además necesitan la seguridad para apostar al sector.

En estos meses, dijeron, viene la temporada de compra de reproductores, y genética, y empiezan a replantearse dos factores fundamentales como “invertir o esperar’'.

“Nuestra actividad se difiere en el tiempo y es muy difícil hacer una toma de decisiones. Al Gobierno le es muy fácil apropiarse de esta rentabilidad nuestra, una vez que nosotros ya tuvimos la inversión hecha. Ellos se apropian de la renta y los efectos negativos se ven a futuro”, apuntó Buyatti.

Por otro lado, indicó que a partir de la medida del Gobierno, están sumergidos en una gran incertidumbre, ya que esto trae consecuencias negativas a futuro para la producción.

En relación al Plan Ganadero, Vivanco aseguró: “A mí me indigna mucho cuando se habla de un Plan Ganadero, acá no hubo un plan con soja, trigo, maíz. El único plan es que la producción sea rentable y este Gobierno popular lo que hace con estas medidas es destruir las fuentes de trabajo”.

En ese sentido recordó que entre 2006 y 2015 cerraron más de 135 frigoríficos y se perdieron 12 millones de cabezas de ganado, además de 12 mil puestos de trabajo. Ahora, contó, de los 63 frigoríficos habilitados para exportar solo 10 se llevan más del 50 por ciento del cupo que permitió el Gobierno y que regirá hasta el 31 de agosto, en principio.

“La carne no está cara si la comparamos con países vecinos y ni hablar de Europa y Estados Unidos. El problema es el bajo poder adquisitivo de la gente y sumado al tema de los impuestos. Por eso llega a un precio alto en la góndola, es algo que venimos reclamando”, sostuvo.

Para Buyatti, por su parte, la Argentina no tiene un problema de abastecimiento, sino de accesibilidad a la carne producto de una inflación, la pobreza y el desempleo.

“Echarle la culpa a la cadena es muy fácil. Este Gobierno no se hace cargo y destruye el sistema de producción de carne, también te quita oportunidad laboral y de inclusión social, que es una palabra que le encanta usar. Ellos están quitando oportunidad laboral e inclusión social. Hay una carga tributaria agobiante que constituye una de las principales barreras para crear producción. Hablan de la mesa de los argentinos y los productores somos argentinos, no somos extraterrestres. ¿Estamos invitados a la mesa de los argentinos? Esta zanahoria electoral de la carne barata y una brecha cambiaria del 70 por ciento, falta de credibilidad interna y externa”, cerró.