La hija de Mario Mazzone recordó el último pedido que le hizo su papá antes de morir

Lucía Mazzone, la hija de Mario Mazzone, se convirtió en las últimas horas en uno de los temas más comentados en las redes sociales luego de que contara cuál fue el último diálogo que tuvo con su papá en el que el periodista le realizó una singular petición.

Invitada en el ciclo Vino para vos que conduce Tomás Dente, la joven reveló cómo fue la última jornada que compartió con su papá antes de que sufriera el infarto que terminó con su vida el 20 de mayo de 2007, a los 48 años,.

“Los jueves me quedaba a dormir en su casa. El viernes me levantó para ir al colegio. Él también se levantaba temprano porque en ese momento hacía Mañanas informales. Yo me quedé dormida y me quedé esperando el ascensor. Y él sale, más dormido que yo, y me dice: ‘Gorda, esperá’. ‘Dale papá, llego tarde’, le respondí. ‘Esperá, prometeme una cosa. Prometeme que vas a ser feliz’. Y le digo: ‘Sí, dale, te lo prometo’. Me metí en el ascensor y empecé a llorar. Y dije: ‘Ya está, listo’. Esa fue la última vez que nos vimos”, relató, con emoción, la hija de Mazzone que hacía poco tiempo había sido diagnosticado con un cáncer de pulmón

“Con mi hermana Flor lo hablé después y ella me contó que le dijo lo mismo. Él ya se estaba despidiendo. La muerte es un dolor terrible y todo, pero llegás preparado distinto”, aseguró.

Luli, quien se desempeña como productora en Bendita (elnueve), contó cómo fueron los últimos momentos de vida de su padre: “Después de su programa de radio, fue con sus amigos a jugar al golf. Y estaban entrando a la cancha, estaban en el bar antes de salir. Él les dice: ‘¿Nos tomamos un café antes?’. Y ahí, le da un paro y murió. Sin dolor, sin nada”.