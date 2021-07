El campo volvió a protestar en las rutas y calificó al Gobierno de “mentiroso”

Una protesta de productores rurales impulsada por las entidades del agro agrupadas en la Mesa de Enlace y con participación de dirigentes de Juntos por el Cambio expuso ayer en San Nicolás un amplio abanico de reclamos que abarcaban demandas sectoriales hasta la defensa de la Constitución, la democracia y la educación.

En ese contexto, los dirigentes criticaron con dureza al Gobierno, al que calificaron de “mentiroso” y le pidieron que “dialogue y no destruya”.

La concentración, que tuvo réplicas en otras ciudades del país, se inició antes de las 10 en el kilómetro 228 de la autopista Buenos Aires-Rosario, a la altura de San Nicolás.

Tras un desfile de la agrupación tradicionalista “Gauchos de Güemes” -que no había podido hacerlo en el polémico acto que encabezó hace unas semanas el presidente Alberto Fernández en Salta- la entonación del Himno Nacional y la realización de un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia de Covid-19, dio inicio el acto que tuvo más de una decena de oradores.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, dijo que la manifestación buscó “mostrar el malestar por las medidas equivocadas del Gobierno nacional” y sostuvo que “el campo es la base fundamental del crecimiento y el desarrollo de toda la sociedad”.

El titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, consideró que “las medidas que se están tomando afectan a la producción, y en primera medida ponen al productor pequeño y mediano en riesgo de desaparición”.

El dirigente pidió que “escuche el Gobierno, que escuche el sector opositor, que se animen a gobernar un pueblo libre que se expresa” con el fin de “encontrar un plan integral para el desarrollo de toda la Argentina”.

Achetoni sostuvo: “El pueblo se tiene que levantar, no estar de rodillas, para que todos puedan desarrollarse, porque no quiero que mis hijos se vayan del país, no es lo que queremos para nuestros hijos”.

Entre otros discursos de tono elevado, Nicolás Pino de la Rural afirmó que “será difícil la relación si no nos llaman a dialogar. Presidente, ayude a construir y no a destruir”.

“No nos dejemos llevar por delante, sigamos defendiendo nuestros derechos y libertades”, remató.

Luego, Jorge Chemes de CRA sostuvo que: “Hoy no es un día feriado para el campo; hemos dejado los tractores para mostrar lo que está pasando en el sector agropecuario y sobre todo que no estamos dispuestos a que este país tire el país por la ventana”.

“Apoyaremos todo lo necesario para crecer, pero también para evitar todo lo que sea necesario para desarrollarnos”, dijo. Y concluyó: “Todos los días somos un poco más pobres en un país rico como la Argentina, por la inoperancia de los políticos que nos gobiernan. Nos piden solidaridad y nos hablan de pobreza, pero la realidad que la pobreza es la consecuencia de las políticas nefastas que están haciendo con el sector productivo. Y, además, es un gobierno mentiroso, porque no asume los errores que comete y termina siempre echándole la culpa al campo de las decisiones que toma”.

El ex ministro de Agroindustria de Cambiemos, Luis Etchevehere, también participó de la protesta y, en su caso, dijo que asistió “por la libertad”. El también ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) impugnó “el cierre de las exportaciones de carnes”, en referencia a las restricciones parciales establecidas por el Gobierno porque, según dijo, “están ocasionando un gran perjuicio”.

Algunos manifestantes sumaron a los motivos de la protesta cuestionamientos a la marcha del plan de vacunación contra el coronavirus, y el rechazo a las restricciones para ingresar al país.

PROTESTAS EN EL OBELISCO

En tanto, el Obelisco fue el escenario elegido por vecinos para manifestar su rechazo al Gobierno nacional en el marco de la pandemia y también para mostrar respaldo a la protesta que registró el sector agrario.

Aunque más reducida, también hubo una protesta frente a la Quinta de Olivos, la residencia presidencial.

En ese marco, las críticas al gobierno nacional apuntaron a la situación económica, el manejo de la pandemia y las restricciones para volver al país, más la marcha del plan de vacunación.

“Libertad o kirchnerismo, vos elegís”, fue uno de los carteles que pudo verse en la manifestación frente al Obelisco.

En clave electoral, también aparecieron críticas a María Eugenia Vidal, que hoy se presentará como candidata por Capital Federal.