El Dipy reveló qué le dijo Mauricio Macri en el encuentro que tuvieron cara a cara y a solas

El Dipy fue uno de los invitados a la mesa de Juana Viale, en medio de los rumores que lo vinculan con una posible candidatura. El cantante desterró esa chance y dijo que por ahora no piensa lanzarse a la política, pero lo más jugoso de la entrevista fue cuando reveló qué le dijo Mauricio Macri cuando estuvieron cara a cara y a solas.

El mediático comenzó haciendo una fuerte crítica al actual Gobierno y hasta sorprendió a todos, hasta a la propia nieta de Mirtha Legrand, diciendo que “yo no tendría que estar en esta mesa”. A la hora de explicar el motivo de su frase aseguró: “Porque deberían venir políticos a hablar de lo que hicieron o de lo que hay que hacer por el país, no tendría que estar yo opinando sobre ellos”.

Sobre la reunión que mantuvo con el ex presidente sostuvo que si bien no hablaron de política le dio un consejo: “Solo en el final me dijo que arme mi propio partido”.

Esta no fue la primera vez que El Dipy se sienta en la mesa más famosa de la TVG argentina. Hace un año se refirió a la vocación que deberían tener los funcionarios y sus dichos generaron polémica: “Siempre digo lo mismo: la gente honesta no llega a la política. Veo que hoy se están peleando por una reforma judicial, que el presidente después de la marcha dice que no se van a dejar amedrentar, y ahí te das cuenta que no les importamos, porque realmente no les importamos”.