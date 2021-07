Polémica en España: quiso "guardar" segundos en el “Pasapalabra” y lo tildaron de "tramposo"

Una particular situación tuvo lugar en la versión española de Pasapalabra, el conocido programa de entretenimientos que en Argentina conduce Iván de Pineda y en el país europeo es animado por Roberto Leal en el canal Antena 3.

Uno de los participantes de la edición que se vio al aire ayer lunes, intentó pasar por alto las reglas del programa, pero fue descubierto y terminó recibiendo una dura sanción.

La inédita estrategia, que le costó además ser señalado en las redes sociales como un "tramposo", fue empleada en el juego llamado "¿Dónde están?", en el que se acumulan segundos para El Rosco, el desafío final.

La prueba consiste en que en la pantalla aparece un panel con 9 números y, a medida que el conductor va diciendo palabras, los competidores deben adivinar en qué número se encuentra ubicada cada una.

En ese juego, Javier, el polémico participante, acertó la ubicación de "Mochilo", "Isla", "Aventura", "Volcán" y "Gazpacho", pero cuando llegó el momento de decir la sexta palabra guardó silencio y no contestó nada más.

Su actitud, claramente, llamó la atención de todos y encendió alarmas en la producción, donde comenzaron a preguntarse por qué Javier sólo había brindado cinco respuestas correctas (la misma cantidad que había obtenido el equipo contrario) y luego dejó correr los últimos cuatro segundos del cronómetro.

El enigma se descifró unos pocos minutos después cuando se conoció la frase que Javier dijo a una de sus compañeras de equipo cuando todo el público aplaudía. "Mejor, mejor (que no dije nada más). Porque así empatamos. Si fallo (al intentar responder la sexta) perdemos todos los segundos", señaló.

Si bien para Javier se trató de una estrategia efectiva, al analizar la frase que dijo por debajo, la producción decidió dar por inválidas todas sus respuestas y Leal, el conductor del ciclo, se lo anunció rápidamente.

"Javier, realmente habrían sido cinco aciertos, pero el último te lo tengo que dar como error porque acaba de ocurrir una cosa y es que has tardado más de 4 segundos en decir esa respuesta", le explicó el conductor.

"No se puede hacer esto, son las normas del programa, no había pasado nunca, pero son las normas de Pasapalabra. Entre otras cosas, cuando tenés un reloj es para que no se hagan posibles estrategias a la hora de guardar ese resultado. Por lo tanto, lo siento mucho: son cero aciertos para el equipo naranja", sentenció.

De este modo, Javier terminó yendo al Rosco con menos segundos y, en parte debido a una mala performance y también por estar "apretado" por el reloj, finalmente quedó eliminado.