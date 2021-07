¿Qué dijo Luciana Salazar sobre los rumores de romance con Facundo Moyano?

Si bien actualmente se encuentra soltera, hace unas jornadas Luciana Salazar confesó en sus redes sociales que en varias oportunidades le fue infiel al economista Martín Redrado.

Las declaraciones vertidas por la rubia dejaron abierta la puerta para que en el mundo del espectáculo comenzaran a aflorar versiones y rumores de diferentes relaciones que ha tenido la rubia que hasta hace una semana estaban bajo siete llaves. Entre ellos figura un romance de alto vuelo que habrían tenido la vedette y el diputado Facundo Moyano.

Lo cierto es que, este lunes, el asunto salió a la luz en ShowMatch (El Trece, a las 21.15) antes de que la rubia saliera a la pista de La Academia para presentar su performance de Ballroom.

Marcelo Tinelli no dejó pasar la oportunidad y aprovechó para referirse al tema lo que generó que ella comenzara a gesticular, negando todo con sus manos: "Volvió a opinar sobre política en Twitter. Acá me ponen algo de Facundo Moyano. ¿Qué tiene que ver Facundo Moyano? ¿Qué dicen?", dijo el conductor.

Cuando Luciana se posicionó en el centro de la pista, Tinelli, que no había quedado conforme con la respuesta, indagó nuevamente con el objetivo de sacarse la duda de los rumores que la persiguen desde hace un tiempo: "¿Qué tiene que ver Moyano?".

Lulipop sólo atinó a decir, entre vergonzosa e incómoda: "Ay, no. Basta, Marcelo. No sé". Tinelli, entonces, se acercó a uno de sus productores, quien suele tener la información “precisa” de todo en los pasillos, y él le reveló la polémica versión.

"Durante toda la semana se dijo que la señorita tuvo un romance con Facundo Moyano. Esto mientras estaba de novia con Martín Redrado...", aseguró. "Pero no podemos tirar eso. Es una barbaridad lo que acaba de decir", lo retó el conductor en chiste.

Inmediatamente, las cámaras pusieron en primer plano a Salazar, quien volvió a negar rotundamente con gestos corporales la versión al mover enfáticamente su cabeza de un lado hacia el otro en señal de negación.

"No me hago cargo de nada que no salga de mi boca. Muy mal, fea la actitud de tirar eso antes de que yo salga a bailar", aseguró la rubia, ya un tanto molesta.

Entonces, luego de la performance de Salazar, Ángel de Brito, uno de los jurados del certamen, retomó el tema y lanzó un comentario que puso en aprietos otra vez a la rubia: "No quiere hablar, pero si lo dijo productor debe ser cierto", señaló.

Firme en su postura, Luciana no se hizo cargo de las versiones de infidelidad y concluyó: "No tengo nada para agregar. Nada que aclarar que no haya salido de mi boca. No voy a opinar sobre el tema", sentenció.

Las versiones de romance entre la vedette y el legislador surgieron hace poco más de tres semanas cuando la actriz y modelo luego de que la modelo revelara a sus seguidores que le había sido infiel a Redrado mientras estuvo en pareja con él: "Le fui infiel muchas veces, costó llantos de él, pero me las perdonó", indicó.

Sobre este punto, Rodrigo Lussich contó precisiones en Intrusos (América, a las 13.30): "Él la recibía en el Hotel Faena. Esta gente tiene relaciones entre sábanas de seda. No van a las casas, les da morbo ir a esos lugares, les gusta mostrarse".