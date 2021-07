Un complejo estudio determinó que las vacunas Sputnik V y Sinopharm generan una alta inmunidad celular

Los estudios que se vienen realizando sobre la alta inmunidad que generan las vacunas Spuntik V y Sinopharm arrojaron resultados satisfactorios en más del 80% de los casos analizados por un equipo encabezado por científicos del CONICET.

Se trata de un estudio para determinar la llamada "inmunidad celular", diferente a los realizados sobre la presencia de anticuerpos y su permanencia en el sistema en función de las distintas vacunas que se aplican en el país.

En términos generales, se trata de medir la activación de los linfocitos T en las personas que fueron vacunadas con los fármacos ruso y chino. Y los primeros resultaron fueron realmente muy buenos.

Algo había adelantado el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, cuando contó haber tenido una reunión "con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, donde se hizo un primer análisis del efecto de la enfermedad y las vacunas. Notamos una excelente respuesta en la activación de los linfocitos T ante las vacunas Sputnik y Sinopharm".

Durante ese encuentro se planteó que "la gran respuesta al linfocito T implica que en esa línea está lo que va a perdurar como defensa en el tiempo" y añadió que "quedan esos linfocitos de memoria que registran al coronavirus y lo guardan en la memoria". "Cuando vuelven a tener contacto con ese virus, rápidamente generan anticuerpos y células 'killers' que matan al virus", explicó.

El diario La Nación publica hoy los resultados de esos estudios, según los cuales más del 90% de las personas que recibieron las dos dosis de la vacuna Sputnik V presentaron inmunidad celular, mientras que quienes fueron inoculados con una dosis de Sinopharm más del 80% registró respuesta.

La compleja plataforma sobre la que se realizan los estudios está planteada, al menos por el momento, como una herramienta para la toma de decisiones de salud pública y no tanto como un estudio al que se pueda acceder de manera particular. Aunque la idea es, en algún momento, lograr el desarrollo que lo permita.

El trabajo permitió determinar que cinco de los seis marcadores tenidos en cuenta reaccionan de manera consistente, mientras que cuando el análisis se hace en personas que no fueron vacunadas o no contrajeron el virus los linfocitos T no reaccionan.

Jorge Geffner, profesor de Inmunología en Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del CONICET, explicó a La Nación que “el sistema inmunológico consta de dos ramas: la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La primera integra una gran diversidad de tipos celulares. La segunda, solo a dos tipos celulares: los linfocitos B y T. Los linfocitos B serán los responsables de producir anticuerpos. Los linfocitos T podrán adquirir diferentes funcionalidades y mediar distintas respuestas. Destruirán células infectadas por el virus o liberarán mediadores llamados citoquinas, a fin de instruir el modo en el que células de la inmunidad innata enfrentarán la infección”.

Tanto la vacunación como la infección generan la reacción de la inmunidad innata y adaptativa, por ejemplo con los linfocitos B produciendo anticuerpos, mientras que la reacción de los linfocitos T generan otras respuestas capaces de destruir las células infectadas, entre otras reacciones.