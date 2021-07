Lanzan "La guerra del mañana", la nueva película de acción y ciencia ficción con Chris Pratt

"La guerra del mañana", la nueva película de acción y ciencia ficción protagonizada por Chris Pratt en el rol de un excombatiente que viaja al futuro junto a otros soldados para pelear contra una invasión extraterrestre, ya puede verse a partir de hoy en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

El actor, que durante los últimos años tomó un mayor reconocimiento gracias a su participación en ambas cintas de "Guardianes de la Galaxia" y otras del universo cinematográfico de Marvel, vuelve con esta propuesta a trabajar con el director Chris McKay, con quien había colaborado en "La gran aventura Lego" (2014).

La cinta estrenó luego de que su fecha original de estreno en cines, prevista para diciembre de 2020, tuviera que ser pospuesta con la llegada de la pandemia de coronavirus, por lo que Paramount Pictures vendió los derechos de la producción y de su distribución a la mencionada plataforma.

En la historia, guionada por Zach Dean, un grupo de viajeros del tiempo llegan desde 2051 para advertirle a la humanidad sobre el escenario que se desataría 30 años después, con la aparición en la Tierra de una letal raza de criaturas alienígenas que podría llevarlos a la extinción.

Producto de una difícil guerra en la que la amenaza extraterrestre parece llevar la ventaja, los enviados le solicitan a los soldados y civiles del presente que se unan a la pelea para transportarse al futuro e intentar dar un batacazo final contra la especia invasora.

Entre ellos se encuentra Dan Forester (Pratt), un veterano Boina Verde, profesor de biología y padre de familia que, decidido a salvar el planeta para su hija, se pliega al llamado junto a su intenso y particular padre, James (J.K. Simmons), un veterano de la Guerra de Vietnam convertido en un extremista anti-gobierno.

A partir de ese momento, con un enorme despliegue de pirotécnicos efectos visuales, Dan emprenderá junto a una brillante científica y coronel -interpretada por la australiana Yvonne Strahovski- una aventura repleta de viajes por distintas y lejanas locaciones alrededor del mundo, en la que además irá develando poco a poco los misterios que rodean a las intrigantes criaturas en su intención por modificar el destino de la humanidad.

The fight for tomorrow, begins today. Watch the ALL NEW OFFICIAL TRAILER for our new film. #TheTomorrowWar Let me know what you think in the comments! https://t.co/P5CPYpIysr