Xi Jinping en el Tíbet: primera visita de un presidente chino en 31 años

El presidente de China, Xi Jinping, realizó una visita a la región del Tibet, la primera de un mandatario en los últimos 31 años, y la primera en el marco de un aniversario de la llamada por Beijing “liberación pacífica” de la zona.

La visita fue desde el miércoles hasta hoy y la agencia de noticias oficial Xinhua dio cuenta de ella hoy. Según publicó, Xi viajó por el “70º aniversario de la liberación pacífica del Tíbet”, esto es, la incorporación de esa región autónoma a la República Popular.

De acuerdo con la agencia estatal, Xi desatacó en la ocasión “la plena implementación de las directrices del Partido Comunista de China (PCCh) para gobernar el Tíbet en una nueva era y escribir un nuevo capítulo de estabilidad duradera y desarrollo de alta calidad para esa región de la meseta”.

Xi dijo que durante los últimos 70 años, el Tíbet consiguió “avances históricos en el sistema social y un pleno desarrollo económico y social, con una mejora significativa en el nivel de vida de la gente”.

You don’t often see this - a bit of ‘behind the scenes’ of a Xi Jinping ‘meet the people’ street walk - This one on tour in Tibet: pic.twitter.com/CAy1l41QHz