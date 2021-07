Cafiero dice que no habrá devaluación "antes ni después" de las elecciones

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que el Gobierno no va a devaluar "ni antes ni después" de las elecciones legislativas, y rechazó que exista un retraso del tipo de cambio.

"Cuando ligeramente se empieza a discutir sobre devaluaciones, nosotros decimos que no va a haber, ni antes ni después de las elecciones. No hay hoy ningún indicio de que vamos hacia ese lugar, de que haya un atraso en el tipo de cambio en la Argentina", indicó Cafiero.

El jefe de ministros aseguró que "está sólo en el plano de la especulación de algunos. Los mismos que especularon a fines del año pasado y hubo una gran avanzada para que haya una devaluación y se quedó en los pronósticos, porque eso al final nunca ocurrió", enfatizó el funcionario.

A su criterio, que algunos sectores planteen una devaluación responde a que "hay muchos intereses políticos, porque siempre hay una mirada acerca de que las devaluaciones lo que implican son quita de confianza en la política económica. Y después hay una especulación económica muy fuerte, hay un grupo económico muy chico que gana mucho dinero con este tipo de acciones especulativas".

Con relación al dólar blue, Cafiero sostuvo que "no es hoy un mercado significativo, no vemos que eso marque un termómetro ni mucho menos. Lo vemos bastante alejado de esa idea. Tenemos que seguir con el mismo sendero que está trazado en el Presupuesto y continuar con ese sendero en el tipo de cambio". El objetivo del Gobierno es, según el jefe de Gabinete, "sostener un tipo de cambio competitivo pero no un tipo de cambio especulativo".

Por otra parte, Cafiero hizo referencia a la inflación: dijo que "tuvimos una suba de precios muy alta en marzo, de 4,8%, y de ahí en más empezó a desacelerarse a números de los que todavía nosotros no estamos conformes, no estamos conformes con estos números, pero hay una tendencia de desaceleración de la inflación y hay que continuar con esa tendencia".

"¿Cómo se va a lograr esa tendencia? Bueno, si decimos que la inflación es multicausal hay que atacarla también con muchas herramientas. Algunas de esas herramientas son programas de la Secretaría de Comercio, como Precios Cuidados o Súper cerca, otra parte es una política que genere un ordenamiento interesante con respecto a las tasas de interés, al financiamiento del Estado en general, al ordenamiento fiscal, después naturalmente todo lo que tiene que ver con la operación sobre el dólar", añadió en declaraciones a la prensa.

Según el funcionario, "nosotros tenemos que continuar alineando las expectativas entre precios y salarios, donde los salarios le ganen a los precios, y siempre vamos a estar encima de que los precios se corrijan si eso se necesita hacer. La presencia del Presidente implica eso, que él avala que las paritarias se cierren así".