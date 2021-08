VIDEO: Sin piedad, motochorros golpearon a un hombre con autismo en Ringuelet para robarle

La lista de robos cometidos en las últimas semanas por los denominados motochorros sumó un nuevo episodio. El hecho, que tuvo como epicentro la localidad de Ringuelet, se caracterizó por la sincronización y rapidez con la que actuó la banda de delincuentes pero también por la violencia y saña que ejerció uno de ellos para apoderarse de las pertenencias de su víctima, una persona que según pudo averiguar este diario, posee un trastorno en lo que respecta a su desarrollo neuronal.

Si bien recién se conoció en las últimas horas, el hecho sucedió el miércoles pasado alrededor de las 15.30 en 509, entre 9 bis y 10. Poco les importó a estos malvivientes las cámaras de seguridad que estaban filmando y la condición de la víctima que, cómo lo catalogan los vecinos, es un hombre que no molesta a nadie. Sin mediar palabra, uno de ellos lo redujo a golpes para quitarle la billetera.

Concretamente, los ladrones le sacaron una suma de 4 mil pesos. “Sucedió cuando iba a hacer unos mandados a un negocio cercano. Nos esteramos eso. Sabemos que la madre se encuentra enferma y por eso él, dentro de sus posibilidades, se está encargando de todo. Desde hace años que vive acá en el barrio”, expuso una vecina que al mismo tiempo apuntó que la víctima “tiene autismo”.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. En el clip, al que tuvo acceso eldia.com, se puede ver cómo los delincuentes van circulando por calle 9 bis a toda velocidad y el momento en el que el acompañante salta de la moto en movimiento para salir al encuentro de su víctima.

No se tiene certeza si hubo por parte del joven algún tipo de resistencia o si, sorprendido por la abrupta aparición, no alcanzó a comprender las exigencias del ladrón. Lo concreto es que, como se puede apreciar en la grabación, el delincuente le propinó una brutal golpiza a la víctima, por caso, para someterla y neutralizar cualquier intención de defensa, de escape o de pedido de auxilio.

El motochorro lo golpeó ferozmente hasta que logró derribarlo. Una vez que el hombre quedó tendido en el piso, el ladrón hurgó entre las prendas de su víctima hasta que encontró una billetera.

Todo aquello tuvo lugar mientras el conductor de la moto esperaba a su compinche en medio de la cinta asfáltica y con la moto en marcha para escapar raudamente una vez que terminara con el atraco.

“Nos enteramos que no se ha hecho la denuncia. Es que, al estar la madre enferma, él por sí mismo no puede acercarse a la comisaría. También supimos que después del hecho regresó a su casa todo ensangrentado y que no recibió las curaciones correspondientes”, señaló la misma vecina.

Para la frentista, la situación de robos “de todo tipo” se ha vuelto “insostenible”. “Ya no sabemos qué hacer para que no sucedan estas cosas. Todos en el barrio sabemos de dónde vienen estos tipos a robar. La mayoría son adolescentes pero actúan con un odio tremendo. La otra vez asaltaron a mi vecina y la golpearon de forma feroz, como le pasó a este hombre. Estamos cansados de tanta inseguridad”, señaló.