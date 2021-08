"Cold Heart": furor en las redes por el éxito de Elton John y Dua Lipa

Elton John y Dua Lipa presentaron la canción "Cold Heart (PNAU Remix)", la cual no tardó en convertirse en un éxito. El tema está acompañado de un impresionante video creado por el director y animador con sede en Hamburgo Raman Djafari.

La colaboración nació luego de que la artista invitó a Elton a un Instagram Live para discutir sus experiencias con Studio 54, antes de su álbum de remezclas 'Club Future Nostalgia'; luego el músico fue invitado en el livestream de Dua Studio 2054. Posteriormente, Dua actuó en la Fiesta de Visualización de los Premios de la Academia de la Fundación Elton John AIDS, que recaudó más de $ 3 millones de dólares para la Fundación.

El tema contó con la participación de los productores PNAU - 'Kiss The Bride' (originalmente del álbum de 1983 Too Low For Zero), 'Rocketman' (de Honky Chateau de 1972), 'Where's the Shoorah?' (Del álbum doble de 1976 "Blue Moves") y 'Sacrifice' (de Healing Hands de 1989).