La Caja de Médicos de la Provincia recibió un revés judicial

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo de La Plata resolvió por unanimidad que se brinde la información sobre la construcción del Hotel Grand Brizo, ubicado en el corazón de nuestra ciudad. También ordenó que se informe sobre los manejos de fondos e inversiones de los aportes de los médicos de la Provincia de Buenos Aires a su Caja de Previsión y Seguro Médico.

Luego de varios pedidos al actual directorio de la CPSM -aclaran que "sin respuesta"-, los integrantes de “Luchemos por Una Caja Justa”, un grupo de médicos autoconvocados que buscan claridad y transparencia en la gestión de sus aportes, lograron que tres jueces, por unanimidad, confirmaran lo resuelto por la Jueza de Primera Instancia María Ventura Martínez.

El representante legal de la Asociación, Dr. Fabio Nielsen, expresó: “Ya está la Resolución por la cual la Cámara de Apelaciones, compuesta por los doctores Gustavo Daniel Spacarotel, Gustavo Juan de Santis y Claudia Angélica Matilde Milanta, por unanimidad, rechazó lo pedido por la Caja de Médicos y confirmó lo resuelto por la doctora Ventura Martínez. ‘Luchemos’ había pedido acceder a la documentación y la Caja contestó en forma parcial diciendo que no podía mostrar los expedientes porque comprometían los intereses de la Caja y que no era necesario que los colegas de “Luchemos” tuvieran conocimiento de ellos. Ahora el Poder Judicial dijo que no es así, que la Caja es una entidad de bien público no estatal y que tiene la obligación de poner en conocimiento de todo aquel que lo solicite todos los expedientes referidos a cualquiera de los temas que tengan que ver con el patrimonio y el manejo de los fondos. Y no solamente eso, sino que uno de los jueces, el Dr. Di Santis, afirmó que la apelación en sí ya había sido mal concedida porque la Jueza había fallado en un todo de acuerdo con el orden jurídico, era una resolución ajustada a derecho que no debería haberse apelado. Esto significa dos cosas: Primero, que toda la documentación que tiene la Caja va a tener que ser entregada y ‘Luchemos’ va a tener acceso a la totalidad de los expedientes. Segundo, que al ser la Caja una entidad de bien público, cualquier profesional puede ir a requerir información, porque está dentro de sus derechos solicitar la documentación referida no solamente a la construcción del hotel sino a cualquier tema que sea de interés del afiliado y que tenga que ver con el manejo de sus propios fondos”.

“El expediente vuelve ahora a primera instancia para que a partir de este momento se puedan examinar todos los que ya habían sido presentados, más todos los que la Caja deberá alcanzar conforme lo resuelto por las distintas instancias judiciales. A partir de eso se producirá la prueba sobre el manejo de los fondos. Al respecto, creemos, por todos los indicios que obran en la causa, que no existe documentación respaldatoria ni transparencia acerca de la construcción del Hotel Grand Brizo. Es un hecho inédito lo que pasó con este hotel, y es un hito en la historia de la Caja de Médicos lo que estamos consiguiendo con esta demanda¨ expresó el abogado.

La referente del proyecto" Luchemos por una Caja Justa", la Dra. Zulma Fernández, dijo que “el haber encabezado esta demanda colectiva conjuntamente con Alicia Espeche y las 110 firmas que nos acompañaron y el éxito obtenido no son más que un comienzo para lograr claridad y transparencia institucional. Tenemos derecho como afiliados y aportantes activos a conocer el manejo de las inversiones y a saber qué es lo que hacen con los aportes de toda nuestra vida médica activa. Ahora esperamos ver toda la documentación que debe presentar el directorio ante la solicitud de la Cámara. Siempre estuvimos confiados y convencidos de que pedir explicaciones es nuestro derecho, éste no puede ser negado porque el derecho a la información, es un derecho inalienable reconocido en la Constitución Nacional. Estamos muy contentos con el fallo de la Cámara ante la demanda colectiva que presentó ‘Luchemos’, convencidos que este es el camino por el cual tenemos que ir para lograr la claridad y transparencia institucional que nos deberían haber brindado hace mucho tiempo”.

Cabe recordar que el próximo 20 de septiembre de 8 a 18 horas realizarán las elecciones y por primera vez en la historia “Luchemos por una Caja Justa” se presenta como lista opositora a la actual conducción. Según manifestaron, "el objetivo principal es buscar claridad y transparencia en el destino de los aportes, como así también conocer las actividades financieras poco claras que no se informan de manera pública".